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Названий найсексуальніший чоловік у світі: гарячі фото красеня облетіли світ

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Голлівуд, Четвер 11 листопада 2021 20:23
Названий найсексуальніший чоловік у світі: гарячі фото красеня облетіли світ Найсексуальніший чоловік 2021 року - Пол Радд (колаж Lite)
Автор: Юлія Бойко

Днями журнал People вибрав найсексуальнішого чоловіка в світі з нині живих. І це не новий передбачуваний бойфренд Селени Гомес Кріс Еванс, як припускала громадськість.

Почесного титулу удостоївся 52-річний актор Пол Радд, відомий по роботі з Marvel. Актор зіграв головну роль у фільмах "Людина-мураха", "Месники: фінал", "Людина-мураха і Оса".

На сторінці видання в Instagram були опубліковані фото і відео знаменитого красеня, які тут же засипали захопленнями.

Більшість шанувальників погодилися, що Пол дійсно підходить на цю роль більше всіх. Хоча були й ті, хто мріяв побачити на його місці Кріса Еванса.

Як і личить ідеальному чоловікові, Пол зробив масу милих кроків, які миттєво переконали всіх тих, хто ще мав якісь сумніви.

По-перше, він виявився ще й досить скромним. Коли Пол дізнався про своє звання, він дуже здивувався і просто не міг повірити, що прозвучало його ім'я. Радд зазначив, що багато хто з його знайомих чоловіків гідні цього титулу більше за нього.

Ще одна заява, яка здатна підкорити серце будь-якої жінки: Пол зізнався, що відчуває себе вдома поруч з дружиною і дітьми набагато комфортніше, ніж на зйомках і заходах.

Названий найсексуальніший чоловік у світі: гарячі фото красеня облетіли світНазваний найсексуальніший чоловік у світі: гарячі фото красеня облетіли світНазваний найсексуальніший чоловік у світі: гарячі фото красеня облетіли світ

Пол Радд (фото: instagram.com/people)

"Я думаю про себе як про чоловіка і батька. Коли я не працюю, то проводжу час зі своєю сім'єю. І це те, що я люблю найбільше", - сказав Радд журналістам People.

А також додав, що його дружина Джулі Йегер була першою, кому він розповів про свій новий титул.

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