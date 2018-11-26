"Между адом и раем": фанам "подарили" фильм об уникальной рок-группе

"Димна Суміш: между адом и раем" (Видео: YouTube / Привіт/media&production)

В свободный доступ вышел документальный фильм, посвященный популярной украинской рок-группе "Димна Суміш", которая в некотором смысле стала мейнстримом андерграунда. В понедельник, 26 ноября, компания "Привіт/media&production" выложила ленту на своем YouTube-канале.

В картину вошли интервью с музыкантами группы, специально записанные лайвы и съемки с концертов разных времен.

Скриншот "Димна Суміш: между адом и раем"

Сама лента была создана год назад - в ноябре 2017-го. Теперь вот фильм "Димна Суміш: между адом и раем" опубликовали в свободном доступе.

Отметим, что данная версия фильма создана уже после распада группы, но отличается от первой редакции только одной деталью. А вот какой именно, зритель-меломан сможет узнать уже после пересмотра картины.

В фильме рассказывается о событиях лета 2017 года - тогда музыканты коллектива из Чернигова вновь собрались впервые за 6 лет и сыграли серию концертов в Украине.

Саша Чемеров, вокалист групп "Димна Суміш" и The Gitas (скриншот "Димна Суміш: между адом и раем")

Ранее сообщалось, что популярная украино-американская рок-группа The Gitas, созданная экс-вокалистом "Димної Суміші" Сашей Чемеровым, презентовал новый клип на песню "Purge".

Также мы писали о том, что не так давно The Gitas и "Бумбокс" разродились клипом на совместный трек "Тримай мене".

Видео музыканты снимали сразу на двух континентах. Часть, где фигурирует Хлывнюк, была снята в Украине, часть - на юге Италии: в Неаполе, Помпеях и по дороге в заброшенный город Крако. А часть Чемерова была снята в разных частях Калифорнии - Big Bear Mountain, Pyramid Lake и немного пустыни возле Palm Springs.

Напомним, недавно лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк высказался о жизни настоящего меломана, украинских реалиях и российских фанах.

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Видео: РБК-Украина