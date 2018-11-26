"Між пеклом і раєм": фанам "подарували" фільм про унікальну рок-групу

"Димна Суміш: між пеклом і раєм" (Відео: YouTube / Привіт/media&production)

У вільний доступ вийшов документальний фільм, присвячений популярній українській рок-групі "Димна Суміш", яка у певному сенсі стала мейнстрімом андерграунду. У понеділок, 26 листопада, компанія "Привіт/media&production" виклала стрічку на своєму YouTube-каналі.

В картину увійшли інтерв'ю з музикантами групи, спеціально записані лайви та зйомки з концертів різних часів.

Скріншот "Димна Суміш: між пеклом і раєм"

Саму стрічку було створено рік тому - в листопаді 2017-го. Тепер ось фільм "Димна Суміш: між пеклом і раєм" опубліковали у вільному доступі.

Зазначимо, що дана версія фільму створена вже після розпаду групи, але відрізняється від першої редакції лише однією деталлю. А от який саме, глядач-меломан зможе дізнатися вже після перегляду картини.

У фільмі розповідається про події літа 2017 року - тоді музиканти колективу з Чернігова знову зібралися вперше за 6 років і відіграли серію концертів в Україні.

Саша Чемеров, вокаліст гуртів "Димна Суміш" і The Gitas (скріншот "Димна Суміш: між пеклом і раєм")

Раніше повідомлялося, що популярна україно-американська рок-група The Gitas, створена екс-вокалістом "Димної Суміші" Сашею Чемеровым, презентував новий кліп на пісню "Purge".

Також ми писали про те, що не так давно The Gitas і "Бумбокс" розродилися кліпом на спільний трек "Тримай мене".

Відео музиканти знімали відразу на двох континентах. Частину, де фігурує Хливнюк, була знята в Україні, частина - на півдні Італії: в Неаполі, Помпеях і по дорозі в покинуте місто Краків. А частина Чемерова була знята в різних частинах Каліфорнії - Big Bear Mountain, Pyramid Lake і трохи пустелі біля Palm Springs.

Нагадаємо, нещодавно лідер групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк висловився про життя справжнього меломана, українських реаліях і російських фанів.

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Відео: РБК-Україна