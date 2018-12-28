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Киев днем и ночью: 5 сезон 65 серия

Lite » Кино и ТВ 28.12.2018 - 14:12

В пятницу, 28 декабря в эфире Нового канала покажут 65 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью.

Смотрите 65 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью на Lite РБК-Україна.

Ранее герои сериалити Киев днем и ночью искали своих девушек, которые ночью не вернулись домой. Пашу вызвали в отделение полиции. Макс пытался просветиться и избавиться от стресса.

Настя делала доску визуализации своего идеального мужчины. Русик пытался вписаться во все параметры. Паша пытался спасти девушек от тюрьмы и ночных бабочек. Владимирович надрвался в своей шашлычной.

Киев днем и ночью: 5 сезон 65 серияКадр из сериала Киев днем и ночью

В Киев днем и ночью произошла полная перезагрузка! В новых сериях появились новые герои. Один из них – Максим "Физрук" Сосновский, уже известный зрителям по Топ-модель по-украински. Кстати, если в прошлом сезоне на украинский перешел закадровый голос сериалити Костя Войтенко, то в новом "рідною мовою" заговорили все герои сериалити.В объективе пятого сезона – истории трех подруг, цель которых – покорить Киев. Любовь, дружба, предательства и разочарования – сериалити покажет реальную жизнь и реальные проблемы молодежи. Киев днем и ночью 5 сезон 62 серия смотрите онлайн.

Смотрите сериалити Киев днем и ночью в четверг и пятницу в 1:00, и в субботу в 00:30 на Новом канале. И классная новость для всех поклонников сериалити. 8 января объявляется днем КДН! С 9:00 до 21:00 на Новом канале покажут восемь завершающих эпизодов пятого сезона Киев днем и ночью. Не пропустите!

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