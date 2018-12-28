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Київ вдень і вночі: 5 сезон 65 серія

Lite » Кіно та ТБ 28.12.2018 - 14:12

У п'ятницю, 28 грудня в ефірі Нового каналу покажуть 65 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі.

Дивіться 65 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі на Lite РБК-Україна.

Раніше герої серіаліті Київ вдень і вночі шукали своїх дівчат, які вночі не повернулися додому. Пашу викликали у відділення поліції. Макс намагався просветиться і позбутися від стресу.

Настя робила дошку візуалізації свого ідеального чоловіка. Русик намагався вписатися у всі параметри. Паша намагався врятувати дівчат від тюрми і нічних метеликів. Володимирович надрвался у своїй шашличної.

Київ вдень і вночі: 5 сезон 65 серіяКадр із серіалу Київ вдень і вночі

В Київ вдень і вночі сталася повна перезавантаження! У нових серіях з'явилися нові герої. Один з них – Максим "Фізрук" Сосновський, вже відомий глядачам за Топ-модель по-українськи. До речі, якщо в минулому сезоні на українську перейшов закадровий голос серіаліті Костя Войтенко, то в новому "рідною мовою" заговорили всі герої серіаліті.В об'єктиві п'ятого сезону – історії трьох подруг, мета яких – підкорити Київ. Любов, дружба, зрадництва й розчарування – серіаліті покаже реальне життя і реальні проблеми молоді. Київ вдень і вночі 5 сезон 62 серія дивіться онлайн.

Дивіться серіаліті Київ вдень і вночі в четвер і п'ятницю в 1:00, в суботу о 00:30 на Новому каналі. І класна новина для всіх шанувальників серіаліті. 8 січня оголошується днем КДН! З 9:00 до 21:00 на Новому каналі покажуть вісім завершальних епізодів п'ятого сезону Київ вдень і вночі. Не пропустіть!

Київ вдень і вночі: 5 сезон 64 серія Київ вдень і вночі: 5 сезон 63 серія
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