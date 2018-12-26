Киев днем и ночью: 5 сезон 63 серия

В среду, 26 декабря в эфире Нового канала покажут 63 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью.

Смотрите 63 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью на Lite РБК-Україна.

Новый год-2019 уже стучит одной ногой в дверь (или в окно?) И пока одни находятся в приятном предвкушении праздника, у других начинает дергаться глаз из-за мысли "что надеть?". Если вы относитесь ко второму типу девушек, усаживайтесь поудобнее, сейчас мы решим все ваши проблемы. А поможет вам в этом известная киевская модель и героиня сериалити Нового канала Киев днем и ночью Полина Ковалевская.

"Начнем с главного правила: обычные законы стиля и модные тренды в Новогоднюю ночь отменяются! – считает Полина. – Именно на Новый год в образе ты можешь позволить себе чуточку больше, чем обычно: более яркий макияж, больше украшений, пышнее юбку. Кстати, кукольные юбки в этом году приветствуются – грядет год Желтой Свиньи по китайскому календарю. А свинка любит все пышное и золотое".

Полина из сериала Киев днем и ночью. Фото: Пресс-служба Нового канала

Совет №1: Пайетки

Начнем с простого. Новый год без пайеток, как оливье без майонеза. Не обязательно искать платье, сплошь усеянное блестками. Топа с пайетками будет вполне достаточно, чтобы сделать любой образ праздничным.

Совет №2: Блеск во всем

Для празднования Новогодней ночи смело выбирай блестящий (очень блестящий!) наряд. Платье из жаккарада, ткани с люрексом, даже украшенное стразами – уместным будет все. Shine bright like a diamond, как говорится!

Совет №3: Перья

Уже несколько модных сезонов дизайнеры всего мира украшают вечерние наряды перышками. Они могут обрамлять подол платья, рукава или даже штанины брюк. Цвет – на твой выбор. Но помни, что символ наступающего года любит все оттенки желтого и розового.

Полина из сериала Киев днем и ночью. Фото: Пресс-служба Нового канала

Совет №4: Бархат

Бархат равняется роскошь. А ты достойна быть роскошной в Новый год! При выборе платья обрати внимания, чтобы ткань была плотная. Недорогой бархат может просвечиваться и сильно удешевлять твой образ.

Совет №5: Шелк или атлас

Давно мечтаешь об атласном платье-комбинации? Самое время обзавестись этой стильной обновкой! Красивые вечерние комбинации уже стали настоящей классикой, и всегда будут актуальны в эту ночь.

Полина из сериала Киев днем и ночью. Фото: Пресс-служба Нового канала

И еще несколько общих напутствий:

– При выборе фасона платья не забывай, что ночь будет долгой и есть ты, вероятно, будешь много. Поэтому лучше избегать очень облегающих силуэтов. Животик на новогодних фото еще никого не красил.

– Если планируешь вечеринку в шумной компании, советую не выбирать одежду светлых оттенков. Вряд ли ты захочешь в полночь оттирать в ванной пятна от красного вина с твоего белоснежного платья.

– Будь практичной! Перед покупкой наряда подумай, сможешь ли ты потом надеть эту вещь еще раз? Возможно, логичнее будет взять платье напрокат.

Смотрите сериалити Киев днем и ночью в четверг и пятницу в 1:00, и в субботу в 00:30 на Новом канале. И классная новость для всех поклонников сериалити. 8 января объявляется днем КДН! С 9:00 до 21:00 на Новом канале покажут восемь завершающих эпизодов пятого сезона Киев днем и ночью. Не пропустите!