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Відома українська гімнастка дебютувала в кіно

Lite » Кіно 13.11.2018 - 13:03
Відома українська гімнастка дебютувала в кіно
Фото: Ганна Різатдінова (колаж РБК-Україна)

Ганна залишилася в захваті від зйомок

Яскрава зірка української художньої гімнастики, бронзовий призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро (2016) Ганна Різатдінова, яка вразила зворушливими фото з сином, дебютувала в кіно.

Вибір чемпіонки припав на комедійне роуд-муві "Продюсер". За сюжетом вона — тренер в спортклубі, яка палко захищає честь прихильниць фітнесу від одного зухвалого персонажа.

Відома українська гімнастка дебютувала в кіно

Фото: Анна Різатдінова у фільмі "Продюсер" (прес-служба)

Ганна не приховує свого захоплення від зйомок: "Мені було цікаво спробувати себе в кіно, і мої очікування виправдалися — все дуже сподобалося! Спочатку я навіть хвилювалась, бо не знала, що і як буде відбуватися, але колектив на знімальному майданчику виявився настільки дружним і згуртованим, що всі мої страхи швидко випарувалися Спасибі всій команді і особливо режисерові фільму, який дуже допомагав і підтримував під час зйомок. Після такого вдалого першого досвіду хочеться зніматися в кіно ще і ще. Так що чекаємо на прем'єру!"

Відома українська гімнастка дебютувала в кіноФото: Анна Різатдінова у фільмі "Продюсер" (прес-служба)

Прем'єра фільму вже скоро — 14 лютого наступного року "Продюсер" виходить на кіноекрани України.

У центрі сюжету фільму — самовпевнений і самозакоханий кінопродюсер, якому успіх вдарив у голову. На неймовірні вечірки він витрачає всі гроші, зароблені за минулий фільм, і навіть ті, що виділені на наступний. Але от приходить час Х: нові зйомки починаються вже завтра, а платити за них, як виявилося, нічим... Продюсер повинен знайти купу грошей і власноруч доставити їх на знімальний майданчик за містом. По дорозі його чекають дивовижні пригоди, кумедні ситуації і кілька уроків від карми.

Нагадаємо, вийшов перший тизер українського фільму "Продюсер". У фільмі знялися Олексій Дурнєв, Даша Астаф'єва, Слава Камінська, Павло Зібров, Віктор Андрієнко, Андре Тан, Ганна Різатдінова, Олександра Кучеренко, Дядя Жора та інші зірки українського шоу-бізнесу.

Раніше ми писали про те, що гімнастка Ганна Різатдінова показала розкішні форми в стильній fashion-зйомці. Іменита гімнастка продемонструвала ідеальні коктейльні та вечірні образи.

до речі, Народний депутат Олександр Онищенко "відрікся" від шлюбу з гімнасткою Ганною Різатдіновою, з якою у них є спільна дитина. Нардеп заявив, що ні з ким не перебуває в офіційно зареєстрованих відносинах. Хоча сина, якого народила йому Різатдінова, нардеп визнає своїм.

Відео: РБК-Україна

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