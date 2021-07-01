Фантастические вещи: украинский певец поделился впечатлениями от съемок в фильме DZIDZIO

Украинский певец, шоумен, актер и саунд-продюсер Назарий Гук, больше известный по сценическому имени JULIK, показал поклонникам backstage со съемок комедии "Де гроші" ("Где деньги"). Режиссером картины является Михаил Хома, лидер DZIDZIO, участником которой ранее был Юлик.

Музыкант также признался, что рад тому, что их дружба и сотрудничество с DZIDZIO продолжается уже много лет.

Экс-участник DZIDZIO JULIK и Михаил Хома снова вместе на съемках комедии "Де гроші" (фото: пресс-служба артиста)

"Когда мне Миша сказал, что в новом фильме видит меня, то я охотно согласился. Он и его команда делают фантастические вещи, все продумано до деталей", - говорит Юлик.

JULIK снялся в комедии "Де гроші" (фото: пресс-служба артиста)

Делясь впечатлениями о съемках картины, он отметил интересный сценарий, крутых актеров и царящую атмосферу: "это невозможно передать словами".

А еще - это хороший повод увидеться с друзьями и коллегами по цеху, добавил шоумен.

В комедии-квесте артист сыграет эпизодическую роль пианиста в одном из столичных ресторанов.

JULIK на съемках фильма DZIDZIO "Де гроші" (фото: пресс-служба артиста)

"Еще когда я был в группе, для меня съемки и актерство с каждым разом получали новое значение. Я совершенствовался, развивался и продолжаю это делать, ведь киноиндустрия меня мотивирует и вдохновляет. Ранее я и подумать не мог, что все это будет происходить со мной. И, честно, я - счастлив. Но больше всего, так приятно получать фидбэк от зрителей, и по сегодняшний день пишут и благодарят за фильмы, где я принимал участие", - рассказал JULIK.

Как обещают в DzidzioFilm, картина "Де гроші" в кинотеатрах появится в 2021-м.

Видео: JULIK показал бэкстейдж со съемок комедии "Де гроші"