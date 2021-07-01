ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Фантастичні речі: український співак поділився враженнями від зйомок у фільмі DZIDZIO

Новость на русском →
Четвер 01 липня 2021 22:28
Фантастичні речі: український співак поділився враженнями від зйомок у фільмі DZIDZIO Фото: JULIK знявся в новому фільмі DZIDZIO (прес-служба артиста)
Автор: Володимир Костирін

Український співак, шоумен, актор і саунд-продюсер Назарій Гук, більше відомий за сценічним ім'ям JULIK, показав шанувальникам backstage зі зйомок комедії "Де гроші"). Режисером картини є Михайло Хома, лідер DZIDZIO, учасником якої раніше був Юлік.

Фільм обіцяє стати просто бомбою, розповів артист у своєму Instagram.

Музикант також зізнався, що радий тому, що їх дружба та співпраця з DZIDZIO триває вже багато років.

Фантастичні речі: український співак поділився враженнями від зйомок у фільмі DZIDZIO

Екс-учасник DZIDZIO JULIK і Михайло Хома знову разом на зйомках комедії "Де гроші" (фото: прес-служба артиста)

"Коли мені Міша сказав, що у новому фільмі бачить мене , то я залюбки погодився. Він і його команда роблять фантастичні речі, все продумане до деталей", - говорить Юлік.

Фантастичні речі: український співак поділився враженнями від зйомок у фільмі DZIDZIO

JULIK знявся в комедії "Де гроші" (фото: прес-служба артиста)

Ділячись враженнями про зйомки картини, він відзначив цікавий сценарій, крутих акторів і атмосферу, що панує: "це неможливо передати словами".

А ще - це хороший привід побачитися з друзями та колегами по цеху, додав шоумен.

У комедії-квесті артист зіграє епізодичну роль піаніста в одному зі столичних ресторанів.

Фантастичні речі: український співак поділився враженнями від зйомок у фільмі DZIDZIO

JULIK на зйомках фільму DZIDZIO "Де гроші" (фото: прес-служба артиста)

"Ще коли я був у гурті, для мене зйомки і акторство з кожним разом набували нового значення. Я вдосконалювався, розвивався і продовжую це робити, адже кіноіндустрія мене мотивує та надихає. Раніше я й подумати не міг, що все це відбуватиметься зі мною. І, чесно, я - щасливий. Та найбільше, так приємно отримувати фідбек від глядачів, які й по сьогодні пишуть і дякують за фільми, де я брав участь", - розповів JULIK.

Як обіцяють в DzidzioFilm, картина "Де гроші" в кінотеатрах з'явиться у 2021-му.

Відео: JULIK показав бекстейдж зі зйомок комедії "Де гроші"

Нагадаємо, раніше JULIK зробив заяву про повернення в DZIDZIO, а також висловився про пандемію та карантин в Україні.

Також ми писали про те, що нещодавно учасник Melovin і JULIK зважилися на експеримент.

Читайте LITE в Google News
певец DZIDZIO артист новости шоу-бизнеса фильм
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Україну накриє зливами і "поб'є" градом: куди мчить небезпечна погода
Україну накриє зливами і "поб'є" градом: куди мчить небезпечна погода