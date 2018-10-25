"DZIDZIO Перший раз": Анна Добриднева, Дядя Жора, Катя Осадча та інші зірки на прем'єрі

Фото: Колаж РБК-Україна

Українські артисти відвідали показ романтичної комедії в київському кінотеатрі

24 жовтня у столичному прем'єрному кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра української романтичної комедії "DZIDZIO Перший раз", за участю знімальної групи фільму.

Першими стрічку зуміли оцінити Дзідзьо, Ганна Тихомирова, Сергій Либа, Катя Осадча, Юрій Горбунов, Меловин, Ольга Цибульська, Євген Нищук, Микола Тищенко, Дмитро Ступка.

Фото: зірки на прем'єрі фільму "Агент Джонні Інгліш: Нова місія"

Також серед гостей були помічені Поліна Логунова, Наталка Карпа, Артем Гагарін, Ірина Заря, Соломія Вітвіцька, Ганна Тринчер, Анна Добриднева, Андрій Кіше, Анна Марія, Lilu, Дядя Жора, В'ячеслав Соломка та інші.

Фото: зірки на прем'єрі фільму "Агент Джонні Інгліш: Нова місія"

Про фільм:

Життя кожного з нас може повертатися різними сторонами: іноді лицем, а іноді, так би мовити, спиною, щоб ніякого позитиву у тебе не було. Головне, що в житті треба постійно пробувати щось нове. Воно таке прекрасне, це відчуття новизни.

Навіть у відомих людей щось буває вперше. А ось у житті мегапопулярного Dzidzio може буквально трапитися все, що завгодно. Зараз ця велика наївна дитина переживає не кращі свої часи, адже у нього з'явилася одна маленька проблема. І артист не може ні з ким нею ділитися - ні з мамою, ні з кращим другом. Dzidzio повинен вперше у своєму житті з таким завданням впорається наодинці.

Нагадаємо, ми писали про те, що DZIDZIO образився на державу.

Також артист вперше показав шанувальникам свою маму.

Раніше екс-учасник DZIDZIO розповів, чому артисти стали менше їздити на Донбас. "Дуже багато моїх знайомих побували у військових на Донбасі. Був сплеск поїздок раніше, та ми з DZIDZIO були на "нульовці". На жаль, люди вже звикли до війни. На жаль, вони з нею вже змирилися", - згадує Назар Гук.

Відео:РБК-Україна