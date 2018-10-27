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Штучний інтелект "заробив" сотні тисяч: створив картину

Lite » IT та Технології 27.10.2018 - 08:15
Фото facebook.com allsop
Фото facebook.com allsop

Полотно продали за майже півмільйона

На аукціоні christie's за сотні тисяч доларів "пішла з молотка" перша картина, намальована штучним інтелектом. Про це йдеться на сайті аукціону.

"Штучний інтелект – це тільки одна з тих технологій, які вплинуть на ринок мистецтва майбутнього. Хоча ще занадто рано говорити про те, якими можуть бути ці зміни", - сказав організатор аукціону і експерт christie's Річард Ллойд.

Звернемо увагу, що картина під назвою "Портрет Едмонда Беламі" була продана за рекордні 432,5 тисяч доларів. Це при тому, що спочатку ціна склала 7-10 тисяч доларів США. При цьому сам покупець вирішив залишитися анонімним.

Штучний інтелект &quot;заробив&quot; сотні тисяч: створив картину

Фото: картина, яку намалював штучний інтелект (twitter.com/sabine_mueller1)

Підкреслимо, що у картини навіть з'явилася власна сторінка в соцмережі. На ній вона розміщує різні пости з області мистецтва.

Штучний інтелект &quot;заробив&quot; сотні тисяч: створив картину

Скріншот сторінки (twitter.com/sabine_mueller1)

Нагадаємо, що зустріч Гройсмана з роботом Софією сколихнула соцмережі.

На тему: Валерія Вагоровская. Штучний інтелект у формуванні e-commerce.

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