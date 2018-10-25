Будущее среди роботов: первая масштабная олимпиада робототехники Asimov Olympics собрала аншлаг в Киевском ЦеХаб

Коллаж РБК-Украина

Олимпиада юных робомейкеров, организованная Домом Роботов и Цитрус Академией, привлекла около 2000 детей в возрасте от 9 до 13 лет. Участники демонстрировали навыки программирования роботов MakeBlock на языке Scratch

20 октября образовательное пространство ЦеХаб в Киеве на Крещатике, 29 принимало важных гостей школьного возраста на олимпиаде фестиваля робототехники Asimov Olympics. Призовой фонд общей стоимостью в 100 000 гривен был разыгран среди 10 победителей соревнований в двух возрастных группах: от 9 до 11 и от 12 до 13 лет. Главный приз мероприятия — грант на образовательную поездку в Нидерланды получил 13-летний Тимофей Пивень из города Киев.

Остальные призеры получили гранты на образовательную поездку на аэрокосмический завод FireFly от Noosphere, образовательную ментор-сессию компании ARTKB, сертификаты на бесплатное обучение в школе робототехники Дом Роботов и Цитрус Академии, 5 роботов Makeblock от компании Цитрус, набор для конструирования роботов на основе платформы Arduino, IT-рюкзаки от компании SoftServe.

Главная цель олимпиады – подготовить молодых робототехников к международному фестивалю робототехники MakeX и сформировать сборную для представления Украины в КНР (Китайской Народной Республике) в 2019 году.

Asimov Olympics стартовал 18 сентября и проходил в два этапа. Первый продлился до 17 октября и был организован в виде онлайн-теста из 25 вопросов, для ответов на которые давалось 30 минут. Все вопросы касались робототехники на базе платформ Arduino и Scratch. Помимо количества правильных ответов на вопросы теста учитывалось еще и время прохождения онлайн-тестирования. В первом этапе олимпиады приняли участие почти 2000 человек практически со всех уголков Украины. 80 участников, продемонстрировавших лучшие результаты, вышли в финал олимпиады, который и прошел в Киевском Цехабе.

"Мы рады поддержать олимпиаду робототехники и принимать у себя в гостях финалистов такого масштабного и социально значимого мероприятия, как Asimov Olympics, — комментирует финал олимпиады Юлия Дробышева, директор по PR в сети магазинов Цитрус. — Будущее наших детей неразрывно связано с технологиями, поэтому мы не просто приветствуем интерес школьников к программированию и проектированию роботов. Каждый магазин Цитрус сегодня стал местом, где школьник любого возраста может прикоснуться к миру инноваций. Собрать своими руками первого робота, впервые запустить квадрокоптер или стать на гироборд. Тот факт, что 6 из 10 победителей Asimov Olympics занимаются в школах робототехники при Цитрус Академии говорит, что наши усилия помогают детям получить навыки, способные подготовить их к вызовам будущего".

Финальные соревнования были разделены на две возрастные группы, каждой было отведено по 2 часа на задание по сборке двухколесного робота и программированию движения робота по заданной траектории. В каждой возрастной группе были отобраны по 5 победителей, показавших лучшее время выполнения задания. ЦеХаб был полностью заполнен любителями робототехники — как участниками, так и зрителями которые прямо на олимпиаде принимали решение обучаться данной современной профессии.

Организаторы были приятно удивлены воодушевленностью и креативностью участников, по ходу самого мероприятия было принято решение создать 3 дополнительных номинации:

1. Приз за самый креативный подход к написанию программного кода.

2. Приз за самую креативную сборку робота.

3. Приз за помощь в сборке роботов.

“Я был настолько вдохновлён нестандартным мышлением и креативностью наших участников, что попросил моих коллег-организаторов ввести 3 дополнительных номинации прямо во время подсчета результатов”, – комментирует Влад Котов, директор компании Дом Роботов.

Сюрпризом олимпиады был скайп-колл поздравление всех участников мероприятия от главного менеджера компании MakeBlock мистера Yu HU из Амстердама.

Список победителей Asimov Olympics 2018 года:

Возрастная группа от 9 до 11 лет:

Засид Артем, 11 лет, город Харьков

Крохмаль Евгений, 11 лет, город Харьков

Кликавка Альбина, 11 лет, город Киев

Горбань Евгений, 10 лет, город Киев

Ходисько Егор, 11 лет, город Киев

Возрастная группа от 12 до 13 лет:

Пивень Тимофей, 12 лет, город Киев

Кононов Иван, 12 лет, город Киев

Циделенко Яков, 12 лет, город Киев

Боднар Олег, 12 лет, город Киев

Полиненко Владимир, 13 лет, город Киев

Приз за самый креативный подход к написанию программного кода – Шишковцов Тимофей, 12 лет, город Киев.

Приз за самую креативную сборку робота – Карплюк Максим, 13 лет, город Ирпень.

Приз за помощь в сборке роботов – Фищук Данил, 13 лет, город Киев.

Напомним, в январе 2019 года стартует регистрация на AsimovOlympics 2019 на сайте www.robo.house.