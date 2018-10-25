Майбутнє серед роботів: перша масштабна олімпіада робототехніки Asimov Olympics зібрала аншлаг у Київському ЦеХаб

Колаж РБК-Україна

Олімпіада юних робомейкерів, яка була організована Будинком Роботів і Цитрус Академією, залучила близько 2000 дітей у віці від 9 до 13 років. Учасники демонстрували навички програмування роботів MakeBlock мовою Scratch

20 жовтня освітній простір ЦеХаб у Києві на Хрещатику, 29 приймав поважних гостей шкільного віку на олімпіаді фестивалю робототехніки Asimov Olympics. Призовий фонд загальною вартістю 100 000 гривень був розіграний серед 10 переможців змагань у двох вікових групах: від 9 до 11 та від 12 до 13 років. Головний приз заходу — грант на освітню поїздку до Нідерландів отримав 13-річний Тимофій Півень з міста Київ.

Інші призери отримали гранти на освітню поїздку на аерокосмічний завод FireFly від Noosphere, освітню ментор-сесію компанії ARTKB, сертифікати на безкоштовне навчання у школі робототехніки Будинок Роботів і Цитрус Академії, 5 роботів Makeblock від компанії Цитрус, набір для конструювання роботів на основі платформи Arduino, IT-рюкзаки від компанії SoftServe.

Головна мета олімпіади – підготувати молодих робототехніків до міжнародного фестивалю робототехніки MakeX і сформувати збірну для представлення України в КНР (Китайській Народній Республіці) в 2019 році.

Asimov Olympics стартував 18 вересня і проходив у два етапи. Перший тривав до 17 жовтня і був організований у вигляді онлайн-тесту з 25 питань, для відповідей на які давалося 30 хвилин. Всі питання стосувалися робототехніки на базі платформи Arduino і Scratch. Крім кількості правильних відповідей на запитання тесту враховувалося ще й час проходження онлайн тестування. У першому етапі олімпіади взяли участь майже 2000 осіб практично з усіх куточків України. 80 учасників, які продемонстрували найкращі результати, вийшли у фінал олімпіади, який пройшов у Київському Цехабі.

"Ми раді підтримати олімпіаду робототехніки і приймати у себе в гостях фіналістів такого масштабного і соціально значущого заходу, як Asimov Olympics, — коментує фінал олімпіади Юлія Дробишева, директор з PR в мережі магазинів Цитрус. — Майбутнє наших дітей нерозривно пов'язане з технологіями, тому ми не просто вітаємо інтерес школярів до програмування та проектування роботів. Кожен магазин Цитрус сьогодні став місцем, де школяр будь-якого віку може доторкнутися до світу інновацій. Зібрати своїми руками першого робота, вперше запустити квадрокоптер або стати на гіроборд. Той факт, що 6 з 10 переможців Asimov Olympics займаються в школах робототехніки при Цитрус Академії говорить, що наші зусилля допомагають дітям отримати навички, здатні підготувати їх до викликів майбутнього".

Фінальні змагання були розділені на дві вікові групи, кожній було відведено по 2 години на завдання по зборці двоколісного робота і програмування руху робота по заданій траєкторії. У кожній віковій групі були відібрані по 5 переможців, які показали найкращий час виконання завдання. ЦеХаб був повністю заповнений любителями робототехніки — як учасниками, так і глядачами які прямо на олімпіаді приймали рішення навчатися даної сучасної професії.

Організатори були приємно здивовані натхненням і креативністю учасників, по ходу самого заходу було прийнято рішення створити 3 додаткових номінації:

1. Приз за найбільш креативний підхід до написання програмного коду.

2. Приз за найкреативнішу збірку робота.

3. Приз за допомогу в складанні роботів.

"Я був настільки натхненний нестандартним мисленням та креативністю наших учасників, що попросив моїх колег-організаторів ввести 3 додаткових номінації прямо під час підрахунку результатів", – коментує Влад Котів, директор компанії Будинок Роботів.

Сюрпризом олімпіади був скайп-колл привітання всіх учасників заходу від головного менеджера компанії MakeBlock містера Yu HU з Амстердама.

Список переможців Asimov Olympics 2018 року:

Вікова група від 9 до 11 років:

Засид Артем, 11 років, місто Харків

Крохмаль Євген, 11 років, місто Харків

Кликавка Альбіна, 11 років, місто Київ

Горбань Євген, 10 років, місто Київ

Ходисько Єгор, 11 років, місто Київ

Вікова група від 12 до 13 років:

Півень Тимофій, 12 років, місто Київ

Іван Кононов, 12 років, місто Київ

Циделенко Яків, 12 років, місто Київ

Боднар Олег, 12 років, місто Київ

Полиненко Володимир, 13 років, місто Київ

Приз за найбільш креативний підхід до написання програмного коду – Шишковцов Тимофій, 12 років, місто Київ.

Приз за найкреативнішу збірку робота – Карплюк Максим, 13 років, місто Ірпінь.

Приз за допомогу в складанні роботів – Фіщук Данило, 13 років, місто Київ.

Нагадаємо, в січні 2019 року стартує реєстрація на AsimovOlympics 2019 на сайті www.robo.house.