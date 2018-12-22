Возможны перемены к лушему: что советуют звезды знакам зодиака 23 декабря

Этот день благоприятен для домашних дел, посиделок и прогулок
23 декабря - этот день благоприятный почти для всех знаков зодиака. Вы можете смело браться за творческие дела, собираться в поездки, а также пытаться завести новые знакомства.
Овен
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В поездках будьте осторожны и внимательны. Возможны недоразумения.
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Телец
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День благоприятен для начала сотрудничества, возможны знакомства.
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Близнецы
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Вы смело и решительно беретесь за то, что оказалось не под силу другим.
⠀Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)
Раки
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Не бойтесь совершать экстравагантные поступки.
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Лев
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Не упустите шанс заручиться поддержкой влиятельных людей
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Дева
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Возможны романтические увлечения, вы легко очаровываете тех, кто вам интересен
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Весы
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Не делайте ничего, пока не определитесь со своими целями и приоритетами.
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Скорпион
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День благоприятен для проведения деловых переговоров, касающихся сотрудничества.
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Стрелец
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День отлично подходит для общения с союзниками и поиска единомышленников.
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Козерог
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Возможны серьезные перемены к лучшему в личной жизни.
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Водолей
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Жизненный потенциал несколько снижен, поэтому желательно избегать любой деятельности.
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Рыбы
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Этот день обещает успехи в работе, значительный прогресс в деле, которое для вас особенно важно.
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