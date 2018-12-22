Возможны перемены к лушему: что советуют звезды знакам зодиака 23 декабря

Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

Этот день благоприятен для домашних дел, посиделок и прогулок

23 декабря - этот день благоприятный почти для всех знаков зодиака. Вы можете смело браться за творческие дела, собираться в поездки, а также пытаться завести новые знакомства.

Овен

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В поездках будьте осторожны и внимательны. Возможны недоразумения.

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Телец

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День благоприятен для начала сотрудничества, возможны знакомства.

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Близнецы

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Вы смело и решительно беретесь за то, что оказалось не под силу другим.



⠀Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

Раки

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Не бойтесь совершать экстравагантные поступки.

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Лев

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Не упустите шанс заручиться поддержкой влиятельных людей

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Дева

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Возможны романтические увлечения, вы легко очаровываете тех, кто вам интересен

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Весы

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Не делайте ничего, пока не определитесь со своими целями и приоритетами.

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Скорпион

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День благоприятен для проведения деловых переговоров, касающихся сотрудничества.

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Стрелец

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День отлично подходит для общения с союзниками и поиска единомышленников.

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Козерог

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Возможны серьезные перемены к лучшему в личной жизни.

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Водолей

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Жизненный потенциал несколько снижен, поэтому желательно избегать любой деятельности.

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Рыбы

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Этот день обещает успехи в работе, значительный прогресс в деле, которое для вас особенно важно.

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