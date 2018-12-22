Можливі зміни на краще: що радять зірки знакам зодіаку 23 грудня

Цей день сприятливий для домашніх справ, посиденьок і прогулянок
23 грудня - цей день сприятливий майже для всіх знаків зодіаку. Ви можете сміливо братися за творчі справи, збиратися в поїздки, а також намагатися завести нові знайомства.
Овен
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У поїздках будьте обережні і уважні. Можливі непорозуміння.
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Телець
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День сприятливий для початку співпраці, можливі знайомства.
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Близнюки
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Ви сміливо і рішуче беретеся за те, що виявилося не під силу іншим.
⠀Фото: Ілюстративне фото (pixabay.com)
Раки
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Не бійтеся робити екстравагантні вчинки.
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Лев
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Не пропустіть шанс заручитися підтримкою впливових людей
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Діва
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Можливі романтичні захоплення, ви легко зачаровуєте тих, хто вам цікавий
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Ваги
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Не робіть нічого, поки не визначитеся зі своїми цілями і пріоритетами.
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Скорпіон
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День сприятливий для проведення ділових переговорів, що стосуються співробітництва.
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Стрілець
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День відмінно підходить для спілкування з союзниками і пошуку однодумців.
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Козеріг
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Можливі серйозні зміни на краще в особистому житті.
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Водолій
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Життєвий потенціал дещо знижений, тому бажано уникати будь-якої діяльності.
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Риби
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Цей день обіцяє успіхи в роботі, значний прогрес у справі, яке для вас особливо важливо.
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