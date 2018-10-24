Повний Місяць у жовтні: парапсихолог дала важливі поради українцям

Ілюстративне фото (pixabay.com)

24 жовтня - це час глибинного зцілення та піклування про своє емоційне і духовне тіло

У Повню 24 жовтня українцям слід бути особливо уважними до всіх своїх дій, думок і вчинків, так як все, що у середу буде закладено думками, обов'язково знайде своє реальне втілення. Про це розповіла відомий метафізик і парапсихолог Наталія Мілагра.

За словами фахівця, у період Повні дуже важливо зуміти привести в гармонію різні енергетичні потоки і врівноважити в собі протилежності.

"Все, що буде проявленно сьогодні, слід розглядати як необхідний матеріал для вашого духовного зростання. І навіть якщо цей матеріал здасться вам абсолютно не відповідає даній ситуації, відмовлятися від нього ні в якому разі не можна", - каже Милагра на своїй Facebook-сторінці.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

При цьому не варто дивуватися, якщо 24 жовтня вам буде то добре, то погано, то спокійно, то марнотно. Зміну цих станів варто сприймати як природні етапи вашого розвитку.

"Найголовніше - не зациклюйтеся на якомусь одному почутті. Всіма силами намагайтеся зберегти "золоту середину", і тоді цей день стане для вас тією самою купіллю, занурившись в яку, ви вийдете очищеним і оновленим", - підсумувала Наталія.

Нагадаємо, раніше Мілагра розповіла про те, як в жовтні 2018 року ретроградна Венера вплине на різні знаки Зодіаку.

Також LITE писав про те, що відомий екстрасенс розповів українкам, як залучити любов у своє життя.

Відео: РБК-Україна