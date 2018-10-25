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Місяць буде непростим: знаки Зодіаку, яким пощастить у листопаді

Lite » Гороскоп 25.10.2018 - 10:56
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Останній місяць осені буде непростим для більшості знаків Зодіаку, але декому переживати не варто

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким найбільше пощастить у листопаді 2018 року. Зокрема, Гороскоп обіцяє удачу Скорпіонам, Стрільцям, Ракам і Терезам.

Як пише УНІАН, останній місяць осені буде непростим для більшості знаків Зодіаку, так як доведеться переживати негативні емоції по відношенню до інших людей і до самого себе.

Але декому турбуватися не варто. Так, листопад стане вдалим місяцем, наприклад, для Скорпіонів. Вони нарешті вирішать свої давні проблеми, в тому числі фінансові. Скорпіонам астрологи радять сміливо ризикувати і не боятися змін - всі вони будуть на краще.

Також удача в листопаді буде супроводжувати Стрільцыв, які прислухаються до своїх бажань і перестануть відкладати на потім виконання мрій.

Місяць буде непростим: знаки Зодіаку, яким пощастить у листопаді

Ілюстрація (pixabay.com)

На третьому місці "удачі" в листопаді - Раки. Їх в цьому місяці чекають приємні подарунки. Правда, кажуть експерти, щоб їх отримати Ракам варто вийти "в люди" і не боятися ризикувати.

А замикають список щасливчиків листопада Терези - їх удача знайде там, де вони цього зовсім не чекають.

Володарям всіх знаків Зодіаку фахівці радять стримувати себе і налаштовуватися на позитив. Навіть у дощову погоду і незважаючи на осінню хандру.

Раніше відомий метафізик і парапсихолог Наталія Милагра розповіла про те, як в жовтні 2018 року ретроградна Венера вплине на різні знаки Зодіаку.

Також LITE писав про те, що відомий екстрасенс розповів українкам, як залучити любов у своє життя.

Відео: РБК-Україна

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