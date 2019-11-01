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Чем заменить майонез: топ-5 идеальных вариантов для стройности и здоровья

Lite » Еда 01.11.2019 - 08:37
Чем заменить майонез: топ-5 идеальных вариантов для стройности и здоровья
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нутрициолог поделилась рецептами вкусных и здоровых заправок

Без заправок и соусов блюда кажутся менее вкусными и сытными. Обычный майонез - не вариант, тем более его не должно быть в меню худеющих. Но как придать блюду "особое звучание" с помощью здоровой альтернативы и какие варианты выбрать? Нутрициолог Наталья Кошкина, которая рассказала о плюсах замороженных заготовок на зиму, предложила несколько рецептов вкусных соусов для худеющих. Соотвествующий пост она опубликовала в Instagram.

Эти заправки – более полезная и вкусная альтернатива майонезу. Они отлично хранятся в холодильнике до 4 дней, так что не бойтесь делать с запасом.

Топ-5 идеальных заправок для здоровья и стройности:

Чем заменить майонез: топ-5 идеальных вариантов для стройности и здоровья

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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  • Соус с бальзамическим уксусом

Оливковое масло, ½ стакана + бальзамический уксус, ½ стакана + лук-шаллот, ¼ стакана + петрушка, ¼ стакана

  • Цезарь

Оливковое масло, ½ стакана + лимонный сок, ¼ стакана + греческий йогурт, ¼ стакана + чеснок, 1 ч.л. + каперсы, 1 ст.л. + дижонская горчица 1 ч.л.

Чем заменить майонез: топ-5 идеальных вариантов для стройности и здоровья

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Соус по-гречески

Оливсковое масло, ½ стакана + красный винный уксус, ½ стакана + лук-шалот, нарезанный, ¼ стакана + базилик, ¼ стакана

  • Медово-горчичная заправка

Льняное масло, ½ стакана + натур. йогурт, ½ стакана + чеснок, 1 ч.л. + мед, 1 ст.л. + дижонская горчица, 1 ч.л. + паприка, щепотка

  • Тахинная заправка

Тахини, 1 ст.л. + мед, 1/2 ч.л.+ лимонный сок, 1 ст.л. + куркума, 1/2 ч.л.+ вода (теплая), 1 ст.л.

Чем заменить майонез: топ-5 идеальных вариантов для стройности и здоровья
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Соль и перец везде добавляйте по вкусу. Ингредиенты смешайте в блендере. Это количество рассчитано на 16 порций. Калорийность 1 порции – 62 – 70 ккал.

Кстати, диетолог Альбина Комиссарова рассказала, стоит ли опасаться сахара во фруктах и ягодах.

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