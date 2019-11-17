Выжимаем максимум пользы из орехов: эксперт раскрыла важный секрет

Орехи – настоящий кладезь различных витаминов, микроэлементов, полезных жиров, включая Омега-3. Диетологи и врачи часто говорят об их полезных свойствах и благотворном влиянии на органы и системы, но пользу этого продукта можно увеличить в разы, если правильно его употреблять. Нутрициолог Елена Кален, которая недавно перечислила семь причин употреблять воду при похудении, на странице в Instagram поделилась секретом, как выжать максимум пользы из орехов.

Грецкий, пекан, миндаль, кедровые, фундук, льняное семя, кунжутное, тыквенное, семена подсолнечника и другие - все они несут максимум пользы, если их правильно подготовить к употреблению .

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Главное правило в употреблении орехов, чтобы извлечь максимум пользы — вымачивать:

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Миндаль и пекан 8-12 часов,

Другие орехи 4-6 часов,

Семенам достаточно 3 часа.

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Вымачивать нужно для того, чтобы вышла фитиновая кислота, которая связывает минералы в нашем организме и препятствует их усвоению. Тоесть, если вы не вымочили орехи и едите вместе с ними другую полезную пищу, то фитиновая кислота эту всю пользу сворачивает, связвает и выводит из организма. В результате полезные вещества не усвоились.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как вымачивать:

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Залить холодной водой и поставить в холодильник, после положенного времени воду слить, орехи промыть. Орехи готовы к употреблению — ешьте их, как отдельный продукт, или добавляйте в салаты.

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