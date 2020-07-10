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Выбираем качественный сыр: эксперт рассказала, на что обратить особое внимание

Пятница 10 июля 2020 08:38
Выбираем качественный сыр: эксперт рассказала, на что обратить особое внимание
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Эксперт рассказла, начто обратить вниманиие при покупке твердого сыра

Выбор качественного, вкусного твердого сыра с безопасным составом по приемлемой цене – задание не из легких. Стоит внимательно изучить этикетку и знать, какие компоненты в составе допустимы, а какие – нет. Об этом рассказала на странице в Instagram нутрициолог Алена Коготкова.

Можно ли найти на прилавке идеальный сыр? Можно. Идеальный состав : молоко, закваска, ферментный препарат. Как правило, мягкие сыры (например, Адыгейский) как раз такие. Но с полутвердыми и твердыми все сложнее.

Допустимо:

  • соль
  • хлорид кальция
  • краситель Аннато

Выбираем качественный сыр: эксперт рассказала, на что обратить особое внимание

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Хлорид кальция увеличивает способность молока к сычужному свертыванию и сокращает его длительность. Кроме того, хлорид кальция положительно влияет на прочность сгустка. А также способствует уменьшению потерь казеина и, следовательно, увеличивается выход сыра.

Краситель Аннато. Натуральный безопасный краситель добавляется в молоко для обеспечения стандартной окраски сыра в течение всего года. Зимой в рационе коров нет травы, что ведет к снижению содержания желтого пигмента каратина в молочном жире. Добавления в молоко красителя компенсирует этот недостаток.

Недопустимо:

  • растительные жиры
  • стабилизаторы и загустители
  • сухое молоко
  • другие красители
  • ароматизаторы

Выбираем качественный сыр: эксперт рассказала, на что обратить особое внимание

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нежелательно: консерванты (нитрит натрия и калия, сорбиновая кислота). Если есть сыр без нитрита натрия, берите. Не брать, если написано "сырный продукт", "сырок" и т.п. Внимательно читать этикетку.

Ранее диетолог Анна Мелехина рассказала, как повысить количество фруктов и овощей в рационе.

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