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Вибираємо якісний сир: експерт розповіла, на що звернути особливу увагу

П'ятниця 10 липня 2020 08:38
Вибираємо якісний сир: експерт розповіла, на що звернути особливу увагу
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Експерт рассказла, начто звернути вниманиие при купівлі твердого сиру

Вибір якісного, смачного твердого сиру з безпечним складом за прийнятною ціною – завдання не з легких. Варто уважно вивчити етикетку і знати, які компоненти у складі припустимі, а які – ні. Про це розповіла на сторінці в Instagram нутриціолог Олена Коготкова.

Чи можна знайти на прилавку ідеальний сир? Можна. Ідеальний склад : молоко, закваска, ферментний препарат. Як правило, м'які сири (наприклад, Адигейський) як раз такі. Але з напівтвердими і твердими все складніше.

Припустимо:

  • сіль
  • хлорид кальцію
  • барвник Аннато

Вибираємо якісний сир: експерт розповіла, на що звернути особливу увагу

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Хлорид кальцію збільшує здатність молока до сичужному згортанні і скорочує його тривалість. Крім того, хлорид кальцію позитивно впливає на міцність згустку. А також сприяє зменшенню втрат казеїну і, отже, збільшується вихід сиру.

Барвник Аннато. Натуральний безпечний барвник додається в молоко для забезпечення стандартного забарвлення сиру протягом усього року. Взимку в раціоні корів немає трави, що веде до зниження вмісту жовтого пігменту каратіна в молочному жирі. Додавання у молоко барвника компенсує цей недолік.

Неприпустимо:

  • рослинні жири
  • стабілізатори і загусники
  • сухе молоко
  • інші барвники
  • ароматизатори

Вибираємо якісний сир: експерт розповіла, на що звернути особливу увагу

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Небажано: консерванти (нітрит натрію і калію, сорбінова кислота). Якщо є сир без нітриту натрію, беріть. Не брати, якщо написано "сирний продукт", "сирок" і т. п. Уважно читати етикетку.

Раніше дієтолог Анна Мелєхіна розповіла, як підвищити кількість фруктів та овочів у раціоні.

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