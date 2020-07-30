Без вреда для фигуры: как не переедать в отпуске

Иллюстративное фото (pexels.com)

Бьюти-блогер поделилась своими эффективными правилами

Мы нередко даем себе расслабиться на отдыхе и в результате "привозим" из отпуска несколько лишних килограммов, от которых потом не так-то просто избавиться. Гораздо проще предотвратить их появление! Популярный бьюти-блогер Elena864 рассказала в Instagram, какие правила помогают ей не переедать в отпуске и сохранять стройность и отличное самочувствие.

Как не переедать на отдыхе:

1. Я избегаю хлебобулочных изделий. Да-да, и утренних круасанов к кофе тоже. Зато у меня потом нет ощущения тяжести и дискомфорта после углеводов. Я передать не могу как это повлияло на мое здоровье.

Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Я кушаю только тогда, когда действительно голодна. Я не заедаю стрессы и радость.

3. «В отпуске можно!!!». Увы, не совсем так. Именно после таких отпусков мы потом худеем ещё месяца два, замаливая грехи. Не проще ли придерживаться своего рациона и потом не сожалеть о съеденном?

4. Хочется все попробовать? Можно, но лишь по ложечке.

5. Вместо сладкого кушаем фрукты и чёрный шоколад с хорошим составом. Читаем состав при покупке. Я выбираю 70% какао.

Иллюстративное фото (pexels.com)

6. Не пьём много алкоголя и лимонада. Там столько сахара, что страшно даже. Можем позволить бокал сухого белого, если хочется.

7. Выбираем морепродукты, хорошие сыры, мясо и овощи. Но избегаем картофеля и риса. Я выбираю рацион на 1400-1500 кал и считаю продукты через специальное приложение.

Иллюстративное фото (pexels.com)

8. «У меня нет силы воли!». Есть она у вас. Только начните и увидите результат. Все в ваших руках.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безугла рассказала о неоспоримой пользе жиров.