Без шкоди для фігури: як не переїдати у відпустці

Ілюстративне фото (pexels.com)

Б'юті-блогер поділилася своїми ефективними правилами

Ми нерідко даємо собі розслабитися на відпочинку і в результаті "привозимо" з відпустки кілька зайвих кілограмів, від яких потім не так-то просто позбутися. Набагато простіше запобігти їх появі! Популярний б'юті-блогер Elena864 розповіла в Instagram, які правила допомагають їй не переїдати у відпустці і зберігати стрункість і відмінне самопочуття.

Як не переїдати на відпочинку:

1. Я уникаю хлібобулочних виробів. Так-так, і ранкових круасанів до кави теж. Зате у мене потім немає відчуття тяжкості та дискомфорту після вуглеводів. Я передати не можу, як це вплинуло на моє здоров'я.

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Я їм тільки тоді, коли дійсно голодна. Я не заїдаю стреси і радість.

3. «У відпустці можна!!!». На жаль, не зовсім так. Саме після таких відпусток потім ми худнемо ще місяці два, замолюючи гріхи. Чи Не простіше дотримуватися свого раціону і потім не шкодувати про з'їдене?

4. Хочеться все спробувати? Можна, але лише по ложечці.

5. Замість солодкого їмо фрукти і чорний шоколад з хорошим складом. Читаємо склад при покупці. Я вибираю 70% какао.

Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Не п'ємо багато алкоголю і лимонаду. Там стільки цукру, що страшно навіть. Можемо дозволити келих сухого білого, якщо хочеться.

7. Вибираємо морепродукти, хороші сири, м'ясо і овочі. Але уникаємо картоплі і рису. Я вибираю раціон на 1400-1500 кал і вважаю продукти через спеціальний додаток.

Ілюстративне фото (pexels.com)

8. «У мене немає сили волі!». Є вона у вас. Тільки почніть і побачите результат. Все у ваших руках.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла розповіла про незаперечну користь жирів.