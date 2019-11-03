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Вред или польза: эксперт раскрыла правду о разгрузочных днях

Новости » Еда   

Нутрициолог разъяснила, стоит ли "разгружаться" после переедания

После срыва и передания многие пытаются исправить ситуацию, устроив себе разгрузочный день. Однако действительно ли они эффективны и полезны? АнтиПП фитнес-нутрициолог Катя, которая ранее раскрыла секрет, как не отказываться от сладкого при похудении, дала подробный ответ на этот вопрос на своей странице в Instagram.

По мнению эксперта, разгрузочные дни не нужны - даже после застолья или переедания. Далее она развенчала связанные с ними мифы.

Эффективное и быстро похудение

Ну да, оно будет, за счёт воды и содержимого кишечника. Естественно, если есть только яблоки или кефир\чай\воду, конечно, вес снизится! Но, упс, он снова вернется, как ты начнешь нормально питаться

Если ты до этого несколько дней или вчера перебирала с едой и тут решила "разгрузиться" и "почиститься", то это плохая идея. Зачем бросаться из крайности в крайность?

Просто ЕШЬ НОРМАЛЬНО на следующий день как в ни в чем не бывало! Не должно быть чувства вины! А если не хочешь тормозить свой процесс похудения, то постепенно на протяжении одного или нескольких дней просто компенсируй свой "зажор", немного сократив свою норму. Например, на 150-200 Ккал меньше, чем твоя норма на дефиците.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Но и этого можно не делать! Важно средненедельное значение. Если всю неделю ты была умничкой на дефиците, а вчера переела на профицит, то ты не разжиреешь моментально от одного переедания. Просто тебя "зальет" на короткий срок, будет отек, который очень скоро пройдет.

Лучший вариант здесь - просто увеличь активность - больше гуляй, например. Но НЕ ОТРАБАТЫВАЙ это жесткой тренировкой, от этого будет только хуже - после нее дико захочешь есть, если, конечно, тебе не поплохеет от перегрузки.


Иллюстративное фото (pexels.com)

Очищение кишечника от токсинов и шлаков

Что такое токсины и шлаки и от каких именно организм должен очиститься благодаря "разгрузке" или детоксу?

Это МИФ! Не нужно пытаться помочь работе печени и всей выделительной системе! Или ты работаешь на химзаводе по переработке тяжелых металлов? А может, плаваешь в пруду возле этого завода?

Вывод: разгрузочные дни НЕ НУЖНЫ! Просто ешь сбалансировано и рационально, тогда и повода даже думать не будет о разгрузке.

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