Вред или польза: эксперт раскрыла правду о разгрузочных днях

После срыва и передания многие пытаются исправить ситуацию, устроив себе разгрузочный день. Однако действительно ли они эффективны и полезны? АнтиПП фитнес-нутрициолог Катя, которая ранее раскрыла секрет, как не отказываться от сладкого при похудении, дала подробный ответ на этот вопрос на своей странице в Instagram.

По мнению эксперта, разгрузочные дни не нужны - даже после застолья или переедания. Далее она развенчала связанные с ними мифы.

Эффективное и быстро похудение

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Ну да, оно будет, за счёт воды и содержимого кишечника. Естественно, если есть только яблоки или кефир\чай\воду, конечно, вес снизится! Но, упс, он снова вернется, как ты начнешь нормально питаться

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Если ты до этого несколько дней или вчера перебирала с едой и тут решила "разгрузиться" и "почиститься", то это плохая идея. Зачем бросаться из крайности в крайность?

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Просто ЕШЬ НОРМАЛЬНО на следующий день как в ни в чем не бывало! Не должно быть чувства вины! А если не хочешь тормозить свой процесс похудения, то постепенно на протяжении одного или нескольких дней просто компенсируй свой "зажор", немного сократив свою норму. Например, на 150-200 Ккал меньше, чем твоя норма на дефиците.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Но и этого можно не делать! Важно средненедельное значение. Если всю неделю ты была умничкой на дефиците, а вчера переела на профицит, то ты не разжиреешь моментально от одного переедания. Просто тебя "зальет" на короткий срок, будет отек, который очень скоро пройдет.

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Лучший вариант здесь - просто увеличь активность - больше гуляй, например. Но НЕ ОТРАБАТЫВАЙ это жесткой тренировкой, от этого будет только хуже - после нее дико захочешь есть, если, конечно, тебе не поплохеет от перегрузки.

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Иллюстративное фото (pexels.com)

Очищение кишечника от токсинов и шлаков

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Что такое токсины и шлаки и от каких именно организм должен очиститься благодаря "разгрузке" или детоксу?

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Это МИФ! Не нужно пытаться помочь работе печени и всей выделительной системе! Или ты работаешь на химзаводе по переработке тяжелых металлов? А может, плаваешь в пруду возле этого завода?

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Вывод: разгрузочные дни НЕ НУЖНЫ! Просто ешь сбалансировано и рационально, тогда и повода даже думать не будет о разгрузке.

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