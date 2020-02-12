Вкусно и полезно: топ-5 рецептов здоровых завтраков

Диетолог предложила полезные варианты завтраков для худеющих
В утренней спешке многие привыкли хватать на ходу бутерброды и сладости, а это оказывает негативное влияние на работу ЖКТ и общее самочувствие в течение дня. Диетолог-нутрициолог Елена Кален, которая ранее назвала топ-5 продуктов, которые не стоит сочетать при похудении, на странице в Instagram рассказала, как сделать свой завтрак быстрым, вкусным и полезным.
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5 РЕЦЕПТОВ ПОЛЕЗНЫХ ЗАВТРАКОВ:
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Ленивая овсянка в банке
Прекрасный завтрак для тех, кому некогда готовить с утра. Вечером засыпьте овсянку в банку и залейте кефиром или натуральным йогуртом. Оставьте на ночь в холодильнике. Утром добавьте в кашу любимые фрукты, сухофрукты, мед или орехи.
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Не рекомендуется готовить кашу из хлопьев быстрого приготовления. От них организм не получит ничего полезного, кроме пустых калорий.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Тосты со скрэмблом и овощами
Скрэмбл — классическое британское блюдо из яиц. Возьмите 2 яйца и обжарьте их на сковороде, постоянно перемешивая лопаткой. Получившееся блюдо выложите на тосты из цельнозернового хлеба и подавайте с салатом из овощей.
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Тосты с авокадо
Авокадо можно назвать удивительным продуктом из-за высокого содержания полезных аминокислот, витаминов и минералов. Сделайте тосты из цельнозернового хлеба, очистите и измельчите ½ авокадо в кашицу. Намажьте массой тост. Положите сверху яйцо и колечко из помидора.
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Иллюстративное фото (instagram.com/elenakalen)⠀
Не забывайте, что завтрак полезен только в том случае, если вы съели его по голоду. Если голода с утра нет, употреблять пищу не нужно. Иначе вес будет расти.
Напомним, что ранее диетолог Елена Кален развенчала распространенные и укоренившиеся мифы о завтраке.