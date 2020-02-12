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Вкусно и полезно: топ-5 рецептов здоровых завтраков

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Диетолог предложила полезные варианты завтраков для худеющих

В утренней спешке многие привыкли хватать на ходу бутерброды и сладости, а это оказывает негативное влияние на работу ЖКТ и общее самочувствие в течение дня. Диетолог-нутрициолог Елена Кален, которая ранее назвала топ-5 продуктов, которые не стоит сочетать при похудении, на странице в Instagram рассказала, как сделать свой завтрак быстрым, вкусным и полезным.

5 РЕЦЕПТОВ ПОЛЕЗНЫХ ЗАВТРАКОВ:

Ленивая овсянка в банке

Прекрасный завтрак для тех, кому некогда готовить с утра. Вечером засыпьте овсянку в банку и залейте кефиром или натуральным йогуртом. Оставьте на ночь в холодильнике. Утром добавьте в кашу любимые фрукты, сухофрукты, мед или орехи.

Не рекомендуется готовить кашу из хлопьев быстрого приготовления. От них организм не получит ничего полезного, кроме пустых калорий.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Тосты со скрэмблом и овощами

Скрэмбл — классическое британское блюдо из яиц. Возьмите 2 яйца и обжарьте их на сковороде, постоянно перемешивая лопаткой. Получившееся блюдо выложите на тосты из цельнозернового хлеба и подавайте с салатом из овощей.


Тосты с авокадо

Авокадо можно назвать удивительным продуктом из-за высокого содержания полезных аминокислот, витаминов и минералов. Сделайте тосты из цельнозернового хлеба, очистите и измельчите ½ авокадо в кашицу. Намажьте массой тост. Положите сверху яйцо и колечко из помидора.

Иллюстративное фото (pexels.com)


Иллюстративное фото (instagram.com/elenakalen)⠀

Не забывайте, что завтрак полезен только в том случае, если вы съели его по голоду. Если голода с утра нет, употреблять пищу не нужно. Иначе вес будет расти.

Напомним, что ранее диетолог Елена Кален развенчала распространенные и укоренившиеся мифы о завтраке.

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