Вкусно и полезно: как приготовить правильный смузи

Многие готовят этот напиток неправильно, получая в результате много сахара и калорий
Самый быстрый и лёгкий способ получить максимум полезных веществ – приготовить смузи. Тем более, сейчас лето – самое время. Но многие девушки делают это неправильно. Они превращают этот напиток богов в "десерт в стакане" - с множеством калорий, сахара и рафинированных ингредиентов, отметила диетолог Наталья Кошкина.
Далее она рассказала, как приготовить смузи, который будет полезным для организма и фигуры и при этом вкусным.
Чтобы смузи стал полноценным здоровым приемом пищи, он должен содержать:
Иллюстративное фото (pexels.com)
Готовим "правильный" смузи:
1. Жидкость
2/3-1 стакан – зависит от того, какую консистенцию вы хотите получить.
Это может быть:
Иллюстративное фото (pexels.com)
2. Протеиновый порошок (25-50 г)
Ищите тот, который понравится вам – по вкусу и текстуре. И главное – хорошего качества.
Он может быть:
3. Овощи 1-2 горсти (можно свежие или запеченные)
Отлично идут шпинат, кейл, свекла, тыква, огурец, сельдерей. Мой фаворит – шпинат, он имеет нейтральный вкус, а пользы – масса. Если добавляете огурец и сельдерей, тогда меньше жидкости. Запеченная тыква классно сочетается с ванилью, а свекла – с шоколадом.
Иллюстративное фото (pexels.com)
4. Фрукты (1-2 горсти) свежие или замороженные.
Банан дает кремовую консистенцию. Финики – сладость. Еще можно добавить клубнику, яблоко, вишню, ананас, манго.
Иллюстративное фото (pexels.com)
5. Полезные жиры (1-2 ст.л.)
Грецкие орехи, кэшью, миндаль, семена льна, чиа, конопли, ореховые пасты. Если добавите авокадо, то получите мусс – настолько нежная и воздушная консистенция.
6. Топпинг
Это то, чем вы украшаете. Придает напитку вкусовую и эстетическую завершенность. Можно использовать корицу, кокосовую стружку, какао, тертый шоколад, гранолу.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Напомним, диетолог Наталья Кошкина назвала топ-5 привычек в питании, которые мешают похудеть.
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