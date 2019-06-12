Вкусно и полезно: как приготовить правильный смузи

Иллюстративное фото (pexels.com)

Многие готовят этот напиток неправильно, получая в результате много сахара и калорий

Самый быстрый и лёгкий способ получить максимум полезных веществ – приготовить смузи. Тем более, сейчас лето – самое время. Но многие девушки делают это неправильно. Они превращают этот напиток богов в "десерт в стакане" - с множеством калорий, сахара и рафинированных ингредиентов, отметила диетолог Наталья Кошкина.

Далее она рассказала, как приготовить смузи, который будет полезным для организма и фигуры и при этом вкусным.



Чтобы смузи стал полноценным здоровым приемом пищи, он должен содержать:

Минимум сахара и искусственных ингредиентов

Качественные источники белка

Цельные фрукты и овощи

Клетчатку и полезные жиры.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Готовим "правильный" смузи:



1. Жидкость

2/3-1 стакан – зависит от того, какую консистенцию вы хотите получить.

Это может быть:

Вода

Миндальное молоко (без сахара)

Коровье молоко

Соевое молоко (без сахара)

Конопляное молоко (без сахара)

Холодный зеленый чай

Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Протеиновый порошок (25-50 г)

Ищите тот, который понравится вам – по вкусу и текстуре. И главное – хорошего качества.

Он может быть:

Сывороточный

Казеиновый

Рисовый

Конопляный и т.д.

3. Овощи 1-2 горсти (можно свежие или запеченные)

Отлично идут шпинат, кейл, свекла, тыква, огурец, сельдерей. Мой фаворит – шпинат, он имеет нейтральный вкус, а пользы – масса. Если добавляете огурец и сельдерей, тогда меньше жидкости. Запеченная тыква классно сочетается с ванилью, а свекла – с шоколадом.





Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Фрукты (1-2 горсти) свежие или замороженные.

Банан дает кремовую консистенцию. Финики – сладость. Еще можно добавить клубнику, яблоко, вишню, ананас, манго.





Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Полезные жиры (1-2 ст.л.)

Грецкие орехи, кэшью, миндаль, семена льна, чиа, конопли, ореховые пасты. Если добавите авокадо, то получите мусс – настолько нежная и воздушная консистенция.



6. Топпинг

Это то, чем вы украшаете. Придает напитку вкусовую и эстетическую завершенность. Можно использовать корицу, кокосовую стружку, какао, тертый шоколад, гранолу.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог Наталья Кошкина назвала топ-5 привычек в питании, которые мешают похудеть.

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