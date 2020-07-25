Увлажнит кожу и снизит вес: названа самая полезная летняя ягода для женской красоты

Арбуз (фото: canva.com)

Диетологи считают, что поедание арбуза наиболее эффективно для очистки организма и борьбой с обезвоживанием

Арбуз - самая полезная летняя ягода для женской красоты, считают диетологи. Связано это со свойствами ягоды, которые помогают быстро очистить организм от шлаков, эффективно увлажняют организм, быстро насыщают, помогают худеть, содержат много витаминов и даже защищают от рака. В чем польза арбуза для здоровья и красоты, а также советы диетологов по употреблению арбуза – в материале LITE.

1. Гидратация, или увлажнение

Арбуз на 92% состоит из воды, он эффективен в утолении жажды и поддержании нужного уровня влаги в организме. Благодаря этому, организм лучше наполняется влагой. Интересно, что высокое содержание воды — одна из причин, по которой фрукты и овощи помогают вам чувствовать себя сытыми, независимо от количества калорий. Да, вы просто хотели пить.

2. Низкая калорийность

Этот пункт важен для тех, кто хочет сбросить лишний вес. 100 г арбуза содержат всего 30 ккал — это меньше, чем у несладких фруктов и ягод. По этой причине одна из наиболее популярных диет для похудения — арбузная.

3. Витамин С

800 г арбуза содержат суточную норму этого витамина. Это важнейший антиоксидант, который помогает предотвратить повреждение клеток от свободных радикалов. Также витамин С хорошо увлажняет кожу, образуя защитный липидный барьер и препятствуя трансэпидермальной потере влаги. Еще он осветляет и выравнивает тон лица. Это происходит за счет того, что витамин блокирует синтез фермента тирозиназы и уменьшает производство меланина.

4. Борется с воспалениями

Воспаление — ключевой фактор многих хронических заболеваний. Арбуз может помочь уменьшить воспаление и окислительное повреждение, так как он богат противовоспалительными антиоксидантами: ликопином и витамином С.

5. Здоровье кожи и волос

Состояние кожи и волос — важнейшие показатели здоровья организма. И арбуз помогает и здесь. Прежде всего, благодаря наличию в составе витаминов, А и С.

Витамин С помогает организму вырабатывать коллаген, протеин, который делает вашу кожу упругой и крепкой. Витамин, А помогает создавать и восстанавливать клетки кожи. Без достаточного количества витамина, А ваша кожа становится сухой и шелушащейся. Ликопин и бета-каротин также могут помочь защитить вашу кожу от солнечных ожогов.

6. Секс

В арбузе высокое содержание потенциально либидо-стимулирующих фитонутриентов. Например, ликопин, цитруллин и бета-каротин, содержащиеся в арбузе, помогают снять давление в кровеносных сосудах, а это естественное улучшение для усиления сексуального влечения.

Диетологи рекомендуют не прибегать к диетам, основанным исключительно на арбузе. Зато рекомендуют в качестве перекуса заместить бутерброд несколькими дольками этой ягоды. В день для нормальной работы организма рекомендовано потреблять не больше 1,5 килограмма арбуза.

Напомним, что ранее врачи назвали самые опасные диеты.