Зволожить шкіру і знизить вагу: названа найбільш корисна літня ягода для жіночої краси

Кавун (фото: canva.com)

Дієтологи вважають, що поїдання кавуна найбільш ефективне для очищення організму та боротьбою з обезводненням

Кавун - найкорисніша літня ягода для жіночої краси, вважають дієтологи. Це пов'язано з властивостями ягоди, які допомагають швидко очистити організм від шлаків, ефективно зволожують організм, швидко насичують, допомагають худнути, містять багато вітамінів і навіть захищають від раку. У чому користь кавуна для здоров'я та краси, а також поради дієтологів щодо вживання кавуна – в матеріалі LITE.

1. Гідратація, або зволоження

Кавун на 92% складається з води, він ефективний у вгамуванні спраги і підтримання потрібного рівня вологи в організмі. Завдяки цьому, організм краще наповнюється вологою. Цікаво, що високий вміст води — одна з причин, по якій фрукти і овочі допомагають вам почувати себе ситими, незалежно від кількості калорій. Так, ви просто хотіли пити.

2. Низька калорійність

Цей пункт важливий для тих, хто хоче скинути зайву вагу. 100 г кавуна містять всього 30 ккал — це менше, ніж у несолодких фруктів і ягід. З цієї причини одна з найпопулярніших дієт для схуднення — кавунова.

3. Вітамін С

800 г кавуна містять добову норму цього вітаміну. Це важливий антиоксидант, який допомагає запобігти пошкодженню клітин від вільних радикалів. Також вітамін С добре зволожує шкіру, утворюючи захисний ліпідний бар'єр і перешкоджаючи трансэпидермальной втрати вологи. Ще він освітлює і вирівнює тон особи. Це відбувається за рахунок того, що вітамін блокує синтез ферменту тирозинази та зменшує виробництво меланіну.

4. Бореться із запаленнями

Запалення — ключовий фактор багатьох хронічних захворювань. Кавун може допомогти зменшити запалення і окисне пошкодження, так як він багатий протизапальними антиоксидантами: лікопіном і вітаміном С.

5. Здоров'я шкіри і волосся

Стан шкіри і волосся — найважливіші показники здоров'я організму. І кавун допомагає і тут. Насамперед, завдяки наявності в складі вітамінів А і С.

Вітамін С допомагає організму виробляти колаген, протеїн, який робить вашу шкіру пружною і міцною. Вітамін А допомагає створювати і відновлювати клітини шкіри. Без достатньої кількості вітаміну, А ваша шкіра стає сухою і лущиться. Лікопін, бета-каротин також можуть допомогти захистити вашу шкіру від сонячних опіків.

6. Секс

В кавуні високий вміст потенційно лібідо-стимулюючих фітонутрієнтів. Наприклад, лікопін, цитрулін і бета-каротин, що містяться в кавуні, допомагають зняти тиск у кровоносних судинах, а це природне поліпшення для посилення сексуального потягу.

Дієтологи рекомендують не вдаватися до дієт, заснованих виключно на кавуні. Натомість рекомендують в якості перекусу замістити бутерброд декількома дольками цієї ягоди. В день для нормальної роботи організму рекомендовано споживати не більше 1,5 кг кавуна.

Нагадаємо, що раніше лікарі назвали найбільш небезпечні дієти.