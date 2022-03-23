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Тушкованка з курки довгого зберігання: готуємо вдома швидко і просто

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Середа 23 березня 2022 13:05
Тушкованка з курки довгого зберігання: готуємо вдома швидко і просто Фото: Як приготувати тушкованку з курки (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Тушкованку з курки, яка буде довго зберігатися, можна легко приготувати в домашніх умовах. Для цього окрім м'яса знадобляться українські овочі і трохи духмяних спецій.

Як це зробити, розповів Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

  • 2 кг курячого м'яса (гомілки, стегна)
  • 1 середня ріпчаста цибуля
  • 1 велика морква
  • 100 г кореню селери
  • 2 лаврові листи
  • 5 горошин чорного перцю
  • 3 горошини духмяного перцю
  • 2 ст. л. солі

Тушкованка з курки довгого зберігання: готуємо вдома швидко і просто

Фото: Так може виглядати наша тушкованка (klopotenko.com)

Покрокове приготування

У велику каструлю складіть 2 кг курячого м'яса. Залийте водою на 3 см вище, доведіть до кипіння. Першу воду злийте, а м'ясо старанно промийте та знову складіть у каструлю.

Додайте до каструлі очищену середню цибулю, надрізану ножем хрест-навхрест, та велику розрізану навпіл моркву. Якщо маєте запаси, то додайте очищений корінь селери, пастернаку чи петрушки. Додайте 2 лаврових листи, 5 горошин чорного та 3 горошини духмяного перцю.

Залийте м'ясо з овочами та спеціями холодною водою так, аби вона була на 3 см вище. Додайте 2 ст. л. солі, перемішайте та обов'язково спробуйте. Солі варто додати трохи з надлишком, аби з гарніром тушкованка смакувала краще. Доведіть до кипіння, а потім зменште вогонь до середнього. Варіть 40 хвилин, не накриваючи кришкою.

Дістаньте м'ясо курки з каструлі, дайте йому трохи охолонути та за допомогою ножа й виделки акуратно повиймайте з гомілок і стегон всі кістки, хрящі та шкірку. Витягніть з бульйону моркву, цибулю та коріння.

Усе м’ясо перекладіть знову до каструлі та варіть ще 20 хвилин на середньому вогні.

Підготуйте скляні банки для стерилізації розміром не більш ніж 300-400 мл. Вони компактні та при необхідності легко та зручно транспортуються. Поставте їх в духовку на деко та увімкніть розігріватися до 100 градусів. Коли банки стануть гарячими, вийміть. Стерилізація займе приблизно 20 хвилин. Паралельно металеві кришки до банок складіть у каструлю з окропом і кип’ятіть приблизно 10 хвилин.

Беріть стерилізовану банку та за допомогою половника набирайте в неї м'ясо та трішки бульйону. Спеції за бажанням - їх можна додати в банки, або ж ні. Одразу ретельно закручуйте банку кришкою, перевертайте на рушник, кришкою донизу - аналогічно, як ми це робимо, коли консервуємо сезонні овочі та фрукти.

На наступний день, коли банки охолонуть, поставте тушкованку в темне прохолодне місце - льох, підвал, холодильник чи комору. Термін придатності - до двох тижнів.

Раніше Євген Клопотенко також дав прості рецепти з макаронів.

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