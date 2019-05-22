Топ-5 вредных для фигуры привычек: от чего стоит отказаться

Часто мы даже не задумываемся о то, что наши укоренившиеся привычки мешают сбросить лишний вес, ведь они кажутся такими безобидными и малозначимыми, что мы не обращаем на них внимания. А ведь часто причины неудач в похудении берут начало из наших ежедневных ритуалов, которые стоит менять. Так считает диетолог Альбина Комиссарова, которая в Instagram озвучила топ-5 привычек, мешающих обрести фигуры мечты.

Так, ранее эксперт уже назвала четыре фактора, которые могут стоять на пути к стройности и красоте, а также рассказала, как избавиться от этих нездоровых пристрастий и чем их заменить.

Сладкие перекусы

Допустим, вам комфортно делать перекусы, но если это глазированные сырки, сладкий питьевой йогурт, кофе 3 в 1, "фитнес-батончик" с кучей сахара, то похудение может затянуться. Выбирайте здоровые перекусы: фрукты, овощи, несладкий йогурт, батончики из сухофруктов и прочее.

Отсутствие полноценного ужина или "я не ем после 6"

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Здесь сложнее, вероятнее, вы похудеете, так как получится интервальное голодание. Но долгосрочный результат получить будет сложнее, потому что вы игнорируете чувство голода, утром просыпаетесь с желанием "есть, все что вижу" и начинаете переедать. Ужин должен быть за 3 часа до сна!

Отработка еды спортом

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если ваше мышление построено по принципу: "съем торт, а завтра отработаю", успеха не будет. Похудение на 80% зависит от питания, спорт нам нужен для здоровья и чтобы укрепить мышечную массу и увеличить основной обмен веществ, а значит, сохранить результат.

Диеты и БАДы вместо правильного питания

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Фокусировка не на том, чтобы еда была здоровая, а рацион сбалансированным, а на сомнительных диетах и БАДах. Всем нам хочется быстрого результата и чтобы ничего не делать. К сожалению, производители этим пользуются и фразы "без глютена", "протеиновый", "без лактозы" приравнивают в снижению веса. Нет никакого волшебного уникального способа и особых продуктов. И это здорово.

Подмена понятий

Пп-торт и вафли на фруктозе еще не факт, что содержат меньше калорий, а если и так, то ощущение безопасности заставит съесть больше

Ранее профессиональный диетолог Альбина Комиссарова озвучила плюсы и минусы популярного напитка смузи.