Топ-5 простых и вкусных блюд для новогоднего стола (видео: РБК-Украина)

Вот и наступило 31 декабря и многие активно завершают приготовления к одному из главных праздников года. Если вы еще не решили, что поставить на новогодний стол кроме традиционного Оливье, селедки под шубой и бутербродов с икрой, LITE собрал для вас пять простых рецептов.

Эти блюда очень вкусные и порадуют вашу семью и гостей - а главное, их очень просто и быстро приготовить.

Итак, вот топ-5 простых и вкусных блюд для новогоднего стола:

Рулеты из лаваша с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

тонкий лаваш – 2 шт

ветчина – 300 г

сыр Филадельфия – 250 г

свежий огурец – 1 шт

Как готовить:

Нарезать огурцы длинной соломкой, а ветчину – небольшими ломтиками.

Смазать лаваш сливочным сыром, разложить на него нарезанную ветчину и огурец рядами.

Свернуть лаваш рулетом, дать ему пропитаться, а затем нарезать его кусочками.

Фото: vk.com/vkusnoje

Салат из курицы

Ингредиенты:

Варёные куриные грудки — 3 шт.

Консервированная фасоль — 1 банка

Салат — 1 пучок

Сыр твердый (тертый) — 150 г

Сухари — 1 стакан

Майонез — по вкусу

Перец — по вкусу

Как готовить:

Курицу нарезаем кубиками и смешиваем с нарезанным соломкой салатом, фасолью (без жидкости) и сыром.

Заправляем майонезом, перчим, посыпаем сухариками и подаем.

Фото: vk.com/vkusnoje

Рагу из индейки с болгарским перцем

Ингредиенты

Индейка - 500 гр

Масло оливковое - 15 мл

Масло сливочное - 15 гр

Перец болгарский - 2 шт

Чеснок - 1 зубчик

Вино красное - 100 мл

Паста томатная - 1 гр

Петрушка, кинза, укроп, базилик – 1 пучок

Как готовить:

Нарезать индейку кусочками.

Отдельно обжарить нарезанный ломтиками перец и добавить к мясу.

Сюда же крупно нарезать чеснок, залить вином и все перемешать с томатной пастой.

Тушить на медленном огне, перемешивая, до готовности индейки.

После готовности мяса, разделить блюдо на порции и посыпать свежей зеленью.

Фото: facebook.com/smak_ua)

Легкий салат с морепродуктами

Ингредиенты:

микс салатов

креветки

кальмары

перепелиные яйца

сметана

чеснок

Как готовить:

Креветки и кальмары отварите и очистите. Перепелиные яйца также очистите.

Чеснок очистите, раздавите ножом и удалите сердцевину. После мелко порубите. На 4 порции потребуется 1/2 зубчика чеснока.

Листья салата нарвите руками, кальмар порежьте полукольцами.

Смешайте все ингредиенты и заправьте чесноком и сметанной заправкой.

Фото: twitter.com

Овощи гриль

Ингредиенты:

3 баклажана,

3 болгарских перца,

5 помидоров,

2 луковицы,

300 г шампиньонов,

4 ст. ложки оливкового масла,

1 ст. ложка яблочного уксуса,

1 ст. ложка бальзамического уксуса,

1 ст. ложка итальянских трав,

черный молотый перец, сахар, соль по вкусу.

Как готовить:

Все овощи нарезать толщиной примерно 1-1,5 см: баклажаны, перец и шампиньоны - продольными пластинками, помидоры и лук - кружочками.

Смешать яблочный и бальзамический уксус, сахар, соль, специи и заправить оливковым маслом. Сложить овощи в емкость, залить маринадом, перемешать и оставить на 20 минут.

Выложить овощи на решетку гриль и отправить в разогретую до 200°С духовку на 30-40 минут.

Фото: cbc.ca

Напомним, ранее мы публиковали рецепт диетического салата оливье, который не навредит талии.

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