Топ-5 простых и вкусных блюд для новогоднего стола (видео: РБК-Украина)
Вот и наступило 31 декабря и многие активно завершают приготовления к одному из главных праздников года. Если вы еще не решили, что поставить на новогодний стол кроме традиционного Оливье, селедки под шубой и бутербродов с икрой, LITE собрал для вас пять простых рецептов.
Эти блюда очень вкусные и порадуют вашу семью и гостей - а главное, их очень просто и быстро приготовить.
Итак, вот топ-5 простых и вкусных блюд для новогоднего стола:
Рулеты из лаваша с ветчиной и сыром
Ингредиенты:
тонкий лаваш – 2 шт
ветчина – 300 г
сыр Филадельфия – 250 г
свежий огурец – 1 шт
Как готовить:
Нарезать огурцы длинной соломкой, а ветчину – небольшими ломтиками.
Смазать лаваш сливочным сыром, разложить на него нарезанную ветчину и огурец рядами.
Свернуть лаваш рулетом, дать ему пропитаться, а затем нарезать его кусочками.
Фото: vk.com/vkusnoje
Салат из курицы
Ингредиенты:
Варёные куриные грудки — 3 шт.
Консервированная фасоль — 1 банка
Салат — 1 пучок
Сыр твердый (тертый) — 150 г
Сухари — 1 стакан
Майонез — по вкусу
Перец — по вкусу
Как готовить:
Курицу нарезаем кубиками и смешиваем с нарезанным соломкой салатом, фасолью (без жидкости) и сыром.
Заправляем майонезом, перчим, посыпаем сухариками и подаем.
Фото: vk.com/vkusnoje
Рагу из индейки с болгарским перцем
Ингредиенты
Индейка - 500 гр
Масло оливковое - 15 мл
Масло сливочное - 15 гр
Перец болгарский - 2 шт
Чеснок - 1 зубчик
Вино красное - 100 мл
Паста томатная - 1 гр
Петрушка, кинза, укроп, базилик – 1 пучок
Как готовить:
Нарезать индейку кусочками.
Отдельно обжарить нарезанный ломтиками перец и добавить к мясу.
Сюда же крупно нарезать чеснок, залить вином и все перемешать с томатной пастой.
Тушить на медленном огне, перемешивая, до готовности индейки.
После готовности мяса, разделить блюдо на порции и посыпать свежей зеленью.
Фото: facebook.com/smak_ua)
Легкий салат с морепродуктами
Ингредиенты:
микс салатов
креветки
кальмары
перепелиные яйца
сметана
чеснок
Как готовить:
Креветки и кальмары отварите и очистите. Перепелиные яйца также очистите.
Чеснок очистите, раздавите ножом и удалите сердцевину. После мелко порубите. На 4 порции потребуется 1/2 зубчика чеснока.
Листья салата нарвите руками, кальмар порежьте полукольцами.
Смешайте все ингредиенты и заправьте чесноком и сметанной заправкой.
Фото: twitter.com
Овощи гриль
Ингредиенты:
3 баклажана,
3 болгарских перца,
5 помидоров,
2 луковицы,
300 г шампиньонов,
4 ст. ложки оливкового масла,
1 ст. ложка яблочного уксуса,
1 ст. ложка бальзамического уксуса,
1 ст. ложка итальянских трав,
черный молотый перец, сахар, соль по вкусу.
Как готовить:
Все овощи нарезать толщиной примерно 1-1,5 см: баклажаны, перец и шампиньоны - продольными пластинками, помидоры и лук - кружочками.
Смешать яблочный и бальзамический уксус, сахар, соль, специи и заправить оливковым маслом. Сложить овощи в емкость, залить маринадом, перемешать и оставить на 20 минут.
Выложить овощи на решетку гриль и отправить в разогретую до 200°С духовку на 30-40 минут.
Фото: cbc.ca
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