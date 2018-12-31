Топ-5 простих та смачних страв для новорічного столу (відео: РБК-Україна)

Ось і настало 31 грудня та багато людей активно завершують приготування до одного з головних свят року. Якщо ви ще не вирішили, що поставити на новорічний стіл крім традиційного Олів'є, чи оселедця під шубою і бутербродів з ікрою, LITE зібрав для вас п'ять простих рецептів.

Ці страви дуже смачні і порадують вашу родину та гостей, а головне, їх дуже просто і швидко приготувати.

Отже, ось топ-5 простих і смачних страв для новорічного столу:

Рулети з лаваша з шинкою і сиром

Склад:

лаваш тонкий – 2 шт

шинка – 300 г

сир Філадельфія – 250 г

свіжий огірок – 1 шт.

Як готувати:

Огірки нарізати довгою соломкою, а шинку – невеликими скибочками.

Змастити лаваш вершковим сиром, розкласти на нього нарізану шинку і огірок рядами.

Згорнути лаваш рулетом, дати йому відчути, а потім нарізати його шматочками.

Фото: vk.com/vkusnoje

Салат з курки

Склад:

Варені курячі грудки — 3 шт.

Консервована квасоля — 1 банка

Салат — 1 пучок

Сир твердий (тертий) — 150 г

Сухарі — 1 склянку

Майонез — за смаком

Перець — за смаком

Як готувати:

Курку нарізаємо кубиками і змішати з нарізаним соломкою салатом, квасолею (без рідини) і сиром.

Заправляємо майонезом, перчимо, посипаємо сухарями і подаємо.

Фото: vk.com/vkusnoje

Рагу з індички з болгарським перцем

Інгредієнти

Індичка - 500 гр

Олія оливкова - 15 мл

Масло вершкове - 15 гр

Перець болгарський - 2 шт

Часник - 1 зубчик

Вино червоне - 100 мл

Паста томатна - 1 гр

Петрушка, кінза, кріп, базилік – 1 пучок

Як готувати:

Індичку нарізати шматочками.

Окремо обсмажити нарізаний скибочками перець і додати до м'яса.

Сюди ж крупно нарізати часник, залити вином і все перемішати з томатною пастою.

Тушкувати на повільному вогні, перемішуючи, до готовності індички.

Після готовності м'яса, розділити страву на порції і посипати свіжою зеленню.

Фото: facebook.com/smak_ua)

Легкий салат з морепродуктів

Склад:

мікс салатів

креветки

кальмари

перепелині яйця

сметана

часник

Як готувати:

Креветки і кальмари відварити і очистити. Перепелині яйця також очистіть.

Часник очистіть, роздушіть ножем і видаліть серцевину. Після дрібно порубаєте. На 4 порції потрібно 1/2 зубчика часнику.

Листя салату нарвете руками, кальмар поріжте півкільцями.

Змішайте всі інгредієнти і заправити часником і сметанною заправкою.

Фото: twitter.com

Овочі гриль

Склад:

3 баклажана,

3 болгарських перцю,

5 помідорів,

2 цибулини,

300 г печериць,

4 ст. ложки оливкової олії,

1 ст. ложка яблучного оцту,

1 ст. ложка бальзамічного оцту,

1 ст. ложка італійських трав,

чорний мелений перець, цукор, сіль за смаком.

Як готувати:

Всі овочі нарізати товщиною приблизно 1-1,5 см: баклажани, перець і шампіньйони - повздовжніми пластинками, помідори і цибулю - кружальцями.

Змішати яблучний і бальзамічний оцет, цукор, сіль, спеції і заправити оливковою олією. Скласти овочі в ємність, залити маринадом, перемішати і залишити на 20 хвилин.

Викласти овочі на решітку гриль і відправити в розігріту до 200°С духовку на 30-40 хвилин.

Фото: cbc.ca

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