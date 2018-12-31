Топ-5 простих та смачних страв для новорічного столу (відео: РБК-Україна)
Ось і настало 31 грудня та багато людей активно завершують приготування до одного з головних свят року. Якщо ви ще не вирішили, що поставити на новорічний стіл крім традиційного Олів'є, чи оселедця під шубою і бутербродів з ікрою, LITE зібрав для вас п'ять простих рецептів.
Ці страви дуже смачні і порадують вашу родину та гостей, а головне, їх дуже просто і швидко приготувати.
Отже, ось топ-5 простих і смачних страв для новорічного столу:
Рулети з лаваша з шинкою і сиром
Склад:
лаваш тонкий – 2 шт
шинка – 300 г
сир Філадельфія – 250 г
свіжий огірок – 1 шт.
Як готувати:
Огірки нарізати довгою соломкою, а шинку – невеликими скибочками.
Змастити лаваш вершковим сиром, розкласти на нього нарізану шинку і огірок рядами.
Згорнути лаваш рулетом, дати йому відчути, а потім нарізати його шматочками.
Фото: vk.com/vkusnoje
Салат з курки
Склад:
Варені курячі грудки — 3 шт.
Консервована квасоля — 1 банка
Салат — 1 пучок
Сир твердий (тертий) — 150 г
Сухарі — 1 склянку
Майонез — за смаком
Перець — за смаком
Як готувати:
Курку нарізаємо кубиками і змішати з нарізаним соломкою салатом, квасолею (без рідини) і сиром.
Заправляємо майонезом, перчимо, посипаємо сухарями і подаємо.
Фото: vk.com/vkusnoje
Рагу з індички з болгарським перцем
Інгредієнти
Індичка - 500 гр
Олія оливкова - 15 мл
Масло вершкове - 15 гр
Перець болгарський - 2 шт
Часник - 1 зубчик
Вино червоне - 100 мл
Паста томатна - 1 гр
Петрушка, кінза, кріп, базилік – 1 пучок
Як готувати:
Індичку нарізати шматочками.
Окремо обсмажити нарізаний скибочками перець і додати до м'яса.
Сюди ж крупно нарізати часник, залити вином і все перемішати з томатною пастою.
Тушкувати на повільному вогні, перемішуючи, до готовності індички.
Після готовності м'яса, розділити страву на порції і посипати свіжою зеленню.
Фото: facebook.com/smak_ua)
Легкий салат з морепродуктів
Склад:
мікс салатів
креветки
кальмари
перепелині яйця
сметана
часник
Як готувати:
Креветки і кальмари відварити і очистити. Перепелині яйця також очистіть.
Часник очистіть, роздушіть ножем і видаліть серцевину. Після дрібно порубаєте. На 4 порції потрібно 1/2 зубчика часнику.
Листя салату нарвете руками, кальмар поріжте півкільцями.
Змішайте всі інгредієнти і заправити часником і сметанною заправкою.
Фото: twitter.com
Овочі гриль
Склад:
3 баклажана,
3 болгарських перцю,
5 помідорів,
2 цибулини,
300 г печериць,
4 ст. ложки оливкової олії,
1 ст. ложка яблучного оцту,
1 ст. ложка бальзамічного оцту,
1 ст. ложка італійських трав,
чорний мелений перець, цукор, сіль за смаком.
Як готувати:
Всі овочі нарізати товщиною приблизно 1-1,5 см: баклажани, перець і шампіньйони - повздовжніми пластинками, помідори і цибулю - кружальцями.
Змішати яблучний і бальзамічний оцет, цукор, сіль, спеції і заправити оливковою олією. Скласти овочі в ємність, залити маринадом, перемішати і залишити на 20 хвилин.
Викласти овочі на решітку гриль і відправити в розігріту до 200°С духовку на 30-40 хвилин.
Фото: cbc.ca
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