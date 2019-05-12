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Топ-5 продуктов, нежелательных для женщины


Эксперт советует исключить их из своего рациона

Когда мы заботимся о своей фигуре, то речь идет не только о поддержании стройности, но и о здоровье организма. При этом некоторая еда может быть весьма вредной, особенно для представительниц прекрасного пола, отметила диетолог Елена Кален на своей странице в Instagram.

Эксперт назвала топ-5 продуктов, которые негативно влияют на организм женщины, и призвала исключить их из рациона или хотя бы минимизировать их употребление.

Соль

 Вызывает отеки. Особенно противопоказана за неделю перед критическими днями. Внимательно изучайте этикетки продуктов.

Кофе и чай

Негативно влияют на ткань молочных желез, содержащийся в них кофеин повышает уровень пролактина. Большое количество вызывает перевозбуждение нервной системы и имеет свойство накапливаться в яичниках, также ухудшается работа кишечника. Чай предпочтительно выбирать травяной, кофе пить не более 1-2 чашек в день.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Сахар

Повышает уровень инсулина, из-за чего могут возникнуть различные воспалительные заболевания половых органов. Вызывает перепады настроения, приводит к диабету второго типа и ожирению внутренних органов. Стоит отказаться от употребления газированных напитков, а пакетированные соки заменить на перемолотые в блендере смеси из овощей, фруктов и зелени (смузи). Рекомендуемая суточная доза сахара по данным ВОЗ для женщины составляет не более 9 чайных ложек в день.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Алкоголь

 Нарушает функционирование яичников. Негативно влияет на формирование яйцеклеток, вызывая их деструкцию.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Чипсы

 Вызывают изменение обмена веществ, после которого быстрее набирается вес при употреблении меньшего количества еды. За счет приготовления в рафинированном масле чипсы становятся канцерогенным продуктом и повышают уровень плохого холестерина в крови, что приводит к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и слабоумию.

"Помните, что выбирая любой продукт питания, важно изучать этикетку и учитывать, что тот ингредиент, который указан первым — составляет основной объем продукта. Чем больше сахара, соли и жира содержится в продукте, тем более ярко выражены его вкусовые качества, зачастую в ущерб питательной ценности", - отметила Елена.

Напомним, диетолог Наталья Макиенко дала полезные советы, которые помогут не поправиться в отпуске.

Ранее диетолог Светлана Никитчук раскрыла секреты, как много есть и не поправляться.

Кстати, диетолог Елена Кален развеяла распространенные мифы о похудении.

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