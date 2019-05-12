ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Топ-5 продуктов, нежелательных для женщины

Lite » Еда 12.05.2019 - 08:54
Топ-5 продуктов, нежелательных для женщины
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт советует исключить их из своего рациона

Когда мы заботимся о своей фигуре, то речь идет не только о поддержании стройности, но и о здоровье организма. При этом некоторая еда может быть весьма вредной, особенно для представительниц прекрасного пола, отметила диетолог Елена Кален на своей странице в Instagram.

Эксперт назвала топ-5 продуктов, которые негативно влияют на организм женщины, и призвала исключить их из рациона или хотя бы минимизировать их употребление.

Соль

 Вызывает отеки. Особенно противопоказана за неделю перед критическими днями. Внимательно изучайте этикетки продуктов.

Кофе и чай

Негативно влияют на ткань молочных желез, содержащийся в них кофеин повышает уровень пролактина. Большое количество вызывает перевозбуждение нервной системы и имеет свойство накапливаться в яичниках, также ухудшается работа кишечника. Чай предпочтительно выбирать травяной, кофе пить не более 1-2 чашек в день.

Топ-5 продуктов, нежелательных для женщины

Иллюстративное фото (pexels.com)

Сахар

Повышает уровень инсулина, из-за чего могут возникнуть различные воспалительные заболевания половых органов. Вызывает перепады настроения, приводит к диабету второго типа и ожирению внутренних органов. Стоит отказаться от употребления газированных напитков, а пакетированные соки заменить на перемолотые в блендере смеси из овощей, фруктов и зелени (смузи). Рекомендуемая суточная доза сахара по данным ВОЗ для женщины составляет не более 9 чайных ложек в день.

Топ-5 продуктов, нежелательных для женщины

Иллюстративное фото (pexels.com)

Алкоголь

 Нарушает функционирование яичников. Негативно влияет на формирование яйцеклеток, вызывая их деструкцию.

Топ-5 продуктов, нежелательных для женщины

Иллюстративное фото (pexels.com)

Чипсы

 Вызывают изменение обмена веществ, после которого быстрее набирается вес при употреблении меньшего количества еды. За счет приготовления в рафинированном масле чипсы становятся канцерогенным продуктом и повышают уровень плохого холестерина в крови, что приводит к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и слабоумию.

"Помните, что выбирая любой продукт питания, важно изучать этикетку и учитывать, что тот ингредиент, который указан первым — составляет основной объем продукта. Чем больше сахара, соли и жира содержится в продукте, тем более ярко выражены его вкусовые качества, зачастую в ущерб питательной ценности", - отметила Елена.

Напомним, диетолог Наталья Макиенко дала полезные советы, которые помогут не поправиться в отпуске.

Ранее диетолог Светлана Никитчук раскрыла секреты, как много есть и не поправляться.

Кстати, диетолог Елена Кален развеяла распространенные мифы о похудении.

Плюсы и минусы растительного молока: диетолог рассказала о нюансах Диета для сохранения молодости: диетолог предложила анти-эйдж программу
Новости Украины здоровое питаниедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь