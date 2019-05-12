Топ-5 продуктов, нежелательных для женщины

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт советует исключить их из своего рациона

Когда мы заботимся о своей фигуре, то речь идет не только о поддержании стройности, но и о здоровье организма. При этом некоторая еда может быть весьма вредной, особенно для представительниц прекрасного пола, отметила диетолог Елена Кален на своей странице в Instagram.

Эксперт назвала топ-5 продуктов, которые негативно влияют на организм женщины, и призвала исключить их из рациона или хотя бы минимизировать их употребление.

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Соль

Вызывает отеки. Особенно противопоказана за неделю перед критическими днями. Внимательно изучайте этикетки продуктов.

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Кофе и чай

Негативно влияют на ткань молочных желез, содержащийся в них кофеин повышает уровень пролактина. Большое количество вызывает перевозбуждение нервной системы и имеет свойство накапливаться в яичниках, также ухудшается работа кишечника. Чай предпочтительно выбирать травяной, кофе пить не более 1-2 чашек в день.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Сахар

Повышает уровень инсулина, из-за чего могут возникнуть различные воспалительные заболевания половых органов. Вызывает перепады настроения, приводит к диабету второго типа и ожирению внутренних органов. Стоит отказаться от употребления газированных напитков, а пакетированные соки заменить на перемолотые в блендере смеси из овощей, фруктов и зелени (смузи). Рекомендуемая суточная доза сахара по данным ВОЗ для женщины составляет не более 9 чайных ложек в день.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Алкоголь

Нарушает функционирование яичников. Негативно влияет на формирование яйцеклеток, вызывая их деструкцию.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Чипсы

Вызывают изменение обмена веществ, после которого быстрее набирается вес при употреблении меньшего количества еды. За счет приготовления в рафинированном масле чипсы становятся канцерогенным продуктом и повышают уровень плохого холестерина в крови, что приводит к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и слабоумию.

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"Помните, что выбирая любой продукт питания, важно изучать этикетку и учитывать, что тот ингредиент, который указан первым — составляет основной объем продукта. Чем больше сахара, соли и жира содержится в продукте, тем более ярко выражены его вкусовые качества, зачастую в ущерб питательной ценности", - отметила Елена.

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