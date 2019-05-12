Топ-5 продуктів, небажаних для жінки

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт радить виключити їх зі свого раціону

Коли ми піклуємося про свою фігуру, то мова йде не тільки про підтримку стрункості, але і про здоров'я організму. При цьому деяка їжа може бути дуже шкідливою, особливо для представниць прекрасної статі, зазначила дієтолог Олена Кален на своїй сторінці в Instagram.

Експерт назвала топ-5 продуктів, які негативно впливають на організм жінки, і закликала виключити їх з раціону або хоча б мінімізувати їх вживання.

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Сіль

Викликає набряки. Особливо протипоказана за тиждень перед критичними днями. Уважно вивчайте етикетки продуктів.

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Кава і чай

Негативно впливають на тканину молочних залоз, кофеїн, що міститься в них, підвищує рівень пролактину. Велика кількість викликає перезбудження нервової системи і має властивість накопичуватися в яєчниках, також погіршується робота кишечника. Чай переважно вибирати трав'яний, каву пити не більше 1-2 чашок в день.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Цукор

Підвищує рівень інсуліну, через що можуть виникнути різні запальні захворювання статевих органів. Викликає перепади настрою, призводить до діабету другого типу та ожиріння внутрішніх органів. Варто відмовитися від вживання газованих напоїв, а пакетовані соки замінити на перемелені в блендері суміші з овочів, фруктів і зелені (смузі). Рекомендована добова доза цукру за даними ВООЗ для жінки становить не більше 9 чайних ложок в день.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Алкоголь

Порушує функціонування яєчників. Негативно впливає на формування яйцеклітин, викликаючи їх деструкцію.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Чіпси

Викликають зміна обміну речовин, після якого швидше набирається вага при використанні меншої кількості їжі. За рахунок приготування в рафінованій олії чіпси стають канцерогенним продуктом і підвищують рівень поганого холестерину в крові, що призводить до ризику розвитку серцево-судинних захворювань і недоумства.

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"Пам'ятайте, що вибираючи будь-який продукт харчування, важливо вивчати етикетку і враховувати, що той інгредієнт, який зазначений першим — становить основний обсяг продукту. Чим більше цукру, солі і жиру міститься в продукті, тим більш яскраво виражені його смакові якості, часто на шкоду поживної цінності", - зазначила Олена.

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