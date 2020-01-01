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Топ-5 продуктов, которые помогут снизить нагрузку на организм во время застолий

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Диетолог поделилась списком продуктов, которые помогут минимизировать последствия застолья

Утро 1 января становится логическим продолжением новогодних застолий. Тщательно спрятанные в холодильник разносолы вновь попадают на столи, и тут начинается вторая волна "праздника живота". Не секрет, что на организм в этот период идет огромная нагрузка, но ему можно помочь справиться с этой непростой задачей. Врач-диетолог Ольга Безуглая поделилась в Instagram списком продуктов, которые помогут ЖКТ пережить щедрое застолье.

Новый год без оливье — не Новый год. Но нагрузка на организм от всевозможных шуб, холодца и бутербродов от этого не становится меньше.

Эксперт поделилась списком продуктов, которые помогут вашему ЖКТ пережить застолье:

Вода

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вода решит сразу две проблемы — обезвоживания после бесконечных бокалов шампанского и снижения аппетита. За 30 минут до того, как сядете за стол, выпейте стакан воды с лимоном.


Свежие овощи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Начните праздничную трапезу с салата из свежих овощей. С помощью этого простого лайфхака вы автоматически снижаете вероятность переедания. К тому же растворимая клетчатка — это балластные вещества, необходимые для отменного пищеварения.

Ферментированные продукты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Обязательно употребляйте ферментированные продукты, которые прошли процесс естественного брожения без сахара. Дело в том, что в процессе брожения в овощах начинают образовываться пробиотики. Пробиотики можно найти в продуктах молочнокислого брожения: квашеной капусте, хлебном квасе, мисо, комбуче. Они облегчают пищеварение, питают нашу собственную микрофлору, убивают болезнетворные бактерии и нормализуют работу кишечника, что особенно важно при переедании.

Продукты-антациды

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Алкоголь, острая и жирная пища могут вызвать симптомы повышенной кислотности желудочно-кишечного тракта, поэтому полезно включить в рацион продукты-антациды. К ним относятся капуста, лимон, ананасовый сок, ромашковый чай, чай из календулы, солодка или цикорий. Все они прекрасно понижают кислотность.

Специи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Специи незаменимы для того, чтобы улучшить процессы пищеварения. Во время новогодних праздников выбирайте укроп, петрушку, лавровый лист, гвоздику и корицу.

Напомним, что эксперт по похудению Катя Медушкина рассказала, как отлично провести время в праздники и сохранить фигуру.

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