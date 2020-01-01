Топ-5 продуктов, которые помогут снизить нагрузку на организм во время застолий

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог поделилась списком продуктов, которые помогут минимизировать последствия застолья

Утро 1 января становится логическим продолжением новогодних застолий. Тщательно спрятанные в холодильник разносолы вновь попадают на столи, и тут начинается вторая волна "праздника живота". Не секрет, что на организм в этот период идет огромная нагрузка, но ему можно помочь справиться с этой непростой задачей. Врач-диетолог Ольга Безуглая поделилась в Instagram списком продуктов, которые помогут ЖКТ пережить щедрое застолье.

Новый год без оливье — не Новый год. Но нагрузка на организм от всевозможных шуб, холодца и бутербродов от этого не становится меньше.

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Эксперт поделилась списком продуктов, которые помогут вашему ЖКТ пережить застолье:

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Вода

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вода решит сразу две проблемы — обезвоживания после бесконечных бокалов шампанского и снижения аппетита. За 30 минут до того, как сядете за стол, выпейте стакан воды с лимоном.

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Свежие овощи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Начните праздничную трапезу с салата из свежих овощей. С помощью этого простого лайфхака вы автоматически снижаете вероятность переедания. К тому же растворимая клетчатка — это балластные вещества, необходимые для отменного пищеварения.

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Ферментированные продукты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Обязательно употребляйте ферментированные продукты, которые прошли процесс естественного брожения без сахара. Дело в том, что в процессе брожения в овощах начинают образовываться пробиотики. Пробиотики можно найти в продуктах молочнокислого брожения: квашеной капусте, хлебном квасе, мисо, комбуче. Они облегчают пищеварение, питают нашу собственную микрофлору, убивают болезнетворные бактерии и нормализуют работу кишечника, что особенно важно при переедании.

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Продукты-антациды

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Алкоголь, острая и жирная пища могут вызвать симптомы повышенной кислотности желудочно-кишечного тракта, поэтому полезно включить в рацион продукты-антациды. К ним относятся капуста, лимон, ананасовый сок, ромашковый чай, чай из календулы, солодка или цикорий. Все они прекрасно понижают кислотность.

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Специи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Специи незаменимы для того, чтобы улучшить процессы пищеварения. Во время новогодних праздников выбирайте укроп, петрушку, лавровый лист, гвоздику и корицу.

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