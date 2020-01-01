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Топ-5 продуктів, які допоможуть знизити навантаження на організм під час застілля

Lite » Їжа 01.01.2020 - 15:17
Топ-5 продуктів, які допоможуть знизити навантаження на організм під час застілля
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог поділилася списком продуктів, що допоможуть мінімізувати наслідки застілля

Ранок 1 січня стає логічним продовженням новорічних застіль. Ретельно заховані в холодильник смаколики знову потрапляють на столи, і тут починається друга хвиля "свята живота". Не секрет, що на організм в цей період йде велике навантаження, але йому можна допомогти впоратися з цим непростим завданням. Лікар-дієтолог Ольга Безугла поділилася в Instagram списком продуктів, які допоможуть ШКТ пережити щедре застілля.

Новий рік без олів'є — не Новий рік. Але навантаження на організм від всіляких шуб, холодцю і бутербродів від цього не стає менше.

Експерт поділилася списком продуктів, які допоможуть вашому ШКТ пережити застілля:

Вода

Топ-5 продуктів, які допоможуть знизити навантаження на організм під час застілля

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вода вирішить одразу дві проблеми — зневоднення після нескінченних келихів шампанського і зниження апетиту. За 30 хвилин до того, як сядете за стіл, випийте склянку води з лимоном.


Свіжі овочі

Топ-5 продуктів, які допоможуть знизити навантаження на організм під час застілля

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Почніть святкову трапезу з салату зі свіжих овочів. З допомогою цього простого лайфхака ви автоматично зменшує ймовірність переїдання. До того ж розчинна клітковина — це баластні речовини, необхідні для відмінного травлення.

Ферментовані продукти

Топ-5 продуктів, які допоможуть знизити навантаження на організм під час застілля

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Обов'язково вживайте ферментовані продукти, які пройшли процес природного бродіння без цукру. Справа в тому, що в процесі бродіння в овочах починають утворюватися пробіотики. Пробіотики можна знайти в продуктах молочнокислого бродіння: квашеній капусті, хлібному квасі, місо, комбуче. Вони полегшують травлення, живлять нашу власну мікрофлору, вбивають хвороботворні бактерії та нормалізують роботу кишечника, що особливо важливо при переїданні.

Продукти-антациди

Топ-5 продуктів, які допоможуть знизити навантаження на організм під час застілля

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Алкоголь, гостра і жирна їжа можуть викликати симптоми підвищеної кислотності шлунково-кишкового тракту, тому корисно включити в раціон продукти, антациди. До них відносяться капуста, лимон, ананасовий сік, ромашковий чай, чай з календули, солодка або цикорій. Всі вони прекрасно знижують кислотність.

Спеції

Топ-5 продуктів, які допоможуть знизити навантаження на організм під час застілля

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Спеції незамінні для того, щоб поліпшити процеси травлення. Під час новорічних свят вибирайте кріп, петрушку, лавровий лист, гвоздику і корицю.

Нагадаємо, що експерт по схудненню Катя Медушкина розповіла, як чудово провести час у свята і зберегти фігуру.

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