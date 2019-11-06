Топ-5 привычек стройных людей: эксперт поделилась списком

Правильные пищевые привычки играют ключевую роль в снижении веса и поддержании стройности. Выработать их может каждый – было бы желание! Топ-5 полезных привычек для стройной фигуры озвучила нутрициолог Елена Кален, которая ранее научила, как перестать заедать стрессовые ситуации. Теперь же она познакомила в Instagram со списком обязательных ритуалов стройных людей, которым стоит следовать желающим похудеть.

Привычки, которые помогут стать обладательницей стройной фигуры:

1. Привычка соблюдать меру.

2. Привычка есть медленно.

3. Привычка полезных перекусов.

4. Привычка не отвлекаться во время еды.

5. Привычка не сдаваться.

Привычка соблюдать меру

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Привычка соблюдать меру во всем играет ключевую роль в снижении веса и поддержании стройности: количестве отдыха и работы, режиме сна, количестве еды и ее соотношении между отдельными компонентами. Количество еды на вашей тарелке так же важно для снижения веса, как состав и качество продукта. Проблема в том, что когда дело доходит до трапезы, количество съеденного с трудом поддается контролю, и человек переедает. Происходит это потому, что чувство насыщения доходит до нашего мозга с опозданием.

Привычка есть медленно

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Учитесь контролировать ваши порции: наслаждайтесь вкусом, медленно пережевывайте, не отвлекайтесь во время еды на телевизор и другие вещи, учитесь отличать голод от аппетита. Надлежащие размеры порций и медленное употребление пищи в конечном итоге значительно повысят ваши шансы на потерю веса.

Привычка полезных перекусов

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Привычка перекусывать фруктами или сухофруктами полезнее, чем есть сладости. В первом случае мы получаем клетчатку, минеральные соли и витамины, во втором — пустые калории. Совет: Планируйте перекусы, заблаговременно подобрав любимые варианты здоровых продуктов и захватив пакет с ними на работу. Все вкусное, сочное и полезное всегда должно быть на расстоянии вытянутой руки.

Привычка не отвлекаться во время еды

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если человек во время приема пищи, думает не о еде, а чем-то другом, то он не получает достаточного удовлетворения от пищи, т.к. мозг был занят другими делами, а значит будет просить съесть чего-нибудь еще...

Возьмите за правило прятать гаджеты в сумку или карман, как только вы переступили порог кафе или собственной кухни. Этот простой шаг убережет вас от переедания и проблем с ЖКТ. Стройные люди побеждают зависимость от гаджетов. Прислушиваясь к себе, к своим ощущениям в теле, к тем эмоциям, которые вы испытываете в данный момент, вы сможете научиться сами различать, в какое время необходимо поесть, какой продукт сейчас важен для восполнения питательных веществ в организме, в каком количестве он необходим.

Привычка не сдаваться

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вспомните, сколько раз вам приходилось начинать сначала, прежде чем вы научились отлично кататься на велосипеде. Не корите себя, чтобы не опустить руки и не сдаться. Просто забудьте и двигайтесь дальше! Не позволяйте этим незначительным ошибкам пустить под откос ваш успех. Если вы сорвались, успокойтесь, не корите себя и признайте, что это всего лишь часть процесса обучения.

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