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Топ-5 базовых принципов правильного питания: под силу каждому

Lite » Еда 10.02.2020 - 08:37
Топ-5 базовых принципов правильного питания: под силу каждому
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала об оптимальных интервалах между приемами пищи

Правильное питание – это не просто залог стройности и хорошего самочувствия, но еще и здоровья и долголетия. Стоит помнить, что осознанный подход к приему пищи – это образ жизни, а не временные меры. Диетолог Лора Филиппова, которая назвала топ-7 причин отказаться от сладостей, в Instagram перечислила топ-5 базовых принципов правильного питания.

ПП - правильное питание - это образ жизни, а не временная диета. И это не строгие ограничения, не крайности в сторону орторексии, а разумный и здоровый подход к своему здоровью, питанию и телу. ПП - это любовь к себе и осознанность в своем выборе.

Топ-5 базовых принципов здорового питания:

  • в тарелке за раз - и белки, и жиры, и углеводы
  • щадящие способы кулинарной обработки продуктов (жарка при высокой температуре - НЕ щадящий способ!)
  • максимально цельные нерафинированные продукты
  • многообразие вкуса и цвета
  • контроль размера порции

Топ-5 базовых принципов правильного питания: под силу каждому

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также диетолог рассказала о том, какими должны быть идеальные интервалы между приемами пищи и почему:

  • оптимальные перерывы между приемами пищи - 3-4 часа, в идеале не более 5-ти;
  • постоянное перекусывание не дает инсулину опуститься до уровня нормы, а он, напомню, жирозапасающий гормон. Когда инсулин высокий, жир запасается, а не сжигается;

Топ-5 базовых принципов правильного питания: под силу каждому

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • слишком большие перерывы между едой (из разряда - легкий завтрак и потом весь день ничего аж до вечера) может спровоцировать сильный и неконтролируемый голод. Как результат - обильная еда на ночь.

Напомним, что диетолог Виктория Кляуз научила, как не сорваться в процессе похудения.

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