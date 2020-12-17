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Топ-3 согревающих продукта для похудения: эксперт поделилась списком

Четверг 17 декабря 2020 08:38
Топ-3 согревающих продукта для похудения: эксперт поделилась списком
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Лишний вес – всегда признак накопления холода. Чтобы его уменьшить, в рационе обязательно должны присутствовать теплые, согревающие по свойствам продукты (а не фрукты, смузи и соки, как это сейчас модно, потому что они холодны по свойствам). Именно они помогут расплавить жир, утверждает на своей странице в Instagram специалист по правильному питанию и мягкому детоксу Валентина Ивушкина.

Эксперт назвала топ-3 продукта, которые имеют согревающие свойства и одновременно помогают бороться с лишними кило.

1.Баранина

Этот вид мяса очень хорошо плавит холодную накопленную слизь и помогает сбросить вес. Нежирная баранина легко усваивается, мягко согревает, идеально подходит для питания зимой в холодном климате.

Топ-3 согревающих продукта для похудения: эксперт поделилась списком
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как есть?

  • Лучше в виде костного бульона
  • Можно запекать с овощами
  • Ни в коем случае не употребляйте в часы Желчи (обеденное время ), иначе можно расстроить жар и активизировать воспалительные процессы

2.Рыба

Нежирная рыба (треска, навага, минтай, окунь, щука, судак и др.). В восточной медицине говорится, что лучшая рыба для похудения – быстродвигающаяся. Именно она помогает расшевелить лишнюю слизь, улучшить обмен веществ и пищеварение.

Топ-3 согревающих продукта для похудения: эксперт поделилась списком
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как есть?

  • Запекайте или тушите с овощами/легкими крупами
  • Варите бульоны
  • Это непривычно, но рыбу можно есть на завтрак – в часы Слизи (с 7 до 11 утра).
  • Похудению мешает соленая и копченая рыба долгого хранения

3.Имбирь

Вспомните, какая бывает реакция организма на острую пищу: слизь начинает течь из носа и горла. Для похудения нам нужен именно такой эффект! Но мягкий, не доставляющий дискомфорта. Нам нужно, чтобы лишняя слизь покинула организм путем согревания, расплавления. Это самый лучший способ, воздействующий непосредственно на причину лишнего веса.

Рецепт имбирного чая: небольшой кусочек свежего имбиря (1-2 см) натрите на терке, залейте стаканом воды и прокипятите в течение 5 минут. Выпейте перед завтраком или перед ужином.

Напомним, что ранее нутрициолог Светлана Никитчук предупредила о неожиданных последствиях позднего ужина.

Кстати, диетолог Ева Шишова написала топ-3 рецепта вкусных и полезных праздничных десерта для худеющих.

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