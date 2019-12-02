Топ-10 продуктов, которые взбодрят лучше кофе

Кофе вполне можно заменить другими, более полезными продуктами
О том, вреден или полезен кофе, ученые и диетологи спорят до сих пор, однако то, что от его употребления могут быть негативные последствия - несомненно. Среди них - ухудшение сна, нервозность, изжога, ощущение сердцебиения и повышение холестерина (при избыточном употреблении). Поэтому нутрициолог Анна Елькина советует заменить его на более полезные продукты, которые бодрят ничуть не хуже. Их списком она поделилась на своей странице в Instagram.
"Любители кофе, сейчас вы узнаете, что еще хорошенько бодрит – рекомендую выбрать более полезную альтернативу, чем кофе", - отметила эксперт.
10 продуктов, которые взбодрят лучше, чем кофе:
1. шоколад – да-да, только качественный ( вы помните, что я рекомендую ЛИНД от 85%) Шоколад помогает нам получить гормоны радости, на которых вы будете летать как бабочка
2. вода – частая причина усталости обезвоживание организма. Начинайте утро со стакана воды и будет вам счастье
Иллюстративное фото (pexels.com)
3. ягоды – заряд витаминов и энергии вам обеспечен
4. фрукты, особенно цитрусовые – витамин с заставит вас проснуться, наполнит бодростью и энергией
Иллюстративное фото (pexels.com)
5. орехи - питательны, содержат много полезных веществ, ваш мозг тут же начнет работать активнее
6. зеленый чай – содержит кофеин, но является антиоксидантом. Дает заряд бодрости на больший период, чем кофе
Иллюстративное фото (pexels.com)
7. любимая овсянка – содержит море клетчатки, является сложным углеводом, и дает море сил на весь день. Впрочем, как и большинство круп
8. бананы – да, я не рекомендую их активно худеющим, но если не хватает сил – отличная замена сладкому
Иллюстративное фото (pexels.com)
9. яйца – один из любимых источников белка, так как имеют полный аминокислотный состав, который помогает организму активно работать
10. мясо/ рыба – вы знаете, что я не сторонник вегетарианства. На переработку белка организм тратит немало времени, чувство сытости после белковой пищи сохраняется дольше, а значит сил и энергии тоже будет больше.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Кстати, диетолог Елена Кален научила получать максимум пользы от употребления орехов.