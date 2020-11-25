Топ-10 калорийных полезных продуктов, которые точно "осядут" на талии

Диетолог перечислила известные здоровые продукты, от которых мы поправляемся
Торты не ем, булки не ем, чипсы не ем, но не худею! Если эта история про вас, и вы уверены, что на вас "жировое проклятье", то стоит подробное разобрать ежедневное меню и выявить продукты-"диверсанты". Их списком поделилась в Instagram диетолог Алена Коготкова.
Топ-10 полезных, но калорийных продуктов, которые способствуют набору веса:
1.Орехи - до 700 ккал в 100 г
1 грецкий орех – 30-35 ккал
2.Авокадо: до 500 ккал в одном
100 г – 220-250 ккал
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
3.Сухофрукты: до 250 ккал в 100 г
1 финик – 30 ккал
4.Классический сыр – до 350 ккал в 100 г
5.Растительное масло (оливковое, льняное и т.д.) – 130 ккал в 1 ст.л.
6.Молоко 3,2% - 150 ккал в стакане (250 мл)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
7.Ореховая паста – до 700 ккал в 100 г
1 ч.л. – 70 ккал
8.Хлебцы: до 350 ккал в 100 г
1 хлебец – 30 ккал⠀
9.Творог 9%: 160 ккал в 100 г
10.Гранола: до 450 ккал в 100 г
1 ст.л. – до 50 ккал
Запомните, есть продукты условно полезные, а есть - подходящие для снижения веса. Если у вас нет избыточного веса и вы не склонны к полноте – это одна история. Если же звезды сошлись не в вашу пользу, то "кусочек сыра", да и вообще "полезные жиры" могут сослужить недобрую службу.
Напомним, что ранее диетолог Калена Черникова назвала самое вредное и самое полезное молоко.
К слову, диетолог Ольга Усенко озвучила топ-5 полезных углеводов для худеющих.