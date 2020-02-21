Типы нарушения пищевого поведения: эксперт назвала важные отличия

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нурициолог выделила топ-3 типа расстройств пищевого поведения

Ломая голову над причинами лишнего веса, не стоит опускать из виду важную деталь, которая может стать серьезной помехой на пути к заветной цифре на весах – расстройство пищевого поведения. О том, почему люди переедают, срываются и заедают стресс рассказала нутрициолог Наталья Кошкина, которая ранее озвучила причины постоянной усталости. На странице в Instagram она описала три распространенных типа пищевых нарушений.

А именно можно выделить три условных типа расстройства пищевого поведения:

Ограничительное пищевое поведение

Людям с таким нарушением свойственно черно-белое мышление, по принципу "все или ничего". Или я сижу на диете, или объедаюсь. Или контролирую каждый кусочек, или мету все подряд.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эмоциогенное

Когда еду едят не ради еды. Используют её как лекарство, чтобы облегчить душевную боль, снять напряжение.

Кстати, в 80% случаев переедания у женщин виноваты усталость, скука и одиночество.

Экстернальное

Когда стимулом поесть служит не телесное чувство голода, а вид и запах пищи. Накрытый стол, витрина кафе, употребляющие пищу другие люди. Любой внешний стимул.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кстати, нарушенное пищевое поведение - не приговор. С ним можно успешно работать и снижать вес.

Напомним, что диетолог Елена Кален предложила список идеальных поздних перекусов, которые не навредят фигуре и отлично утолят голод.