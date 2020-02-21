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Типы нарушения пищевого поведения: эксперт назвала важные отличия

Lite » Еда 21.02.2020 - 08:37
Типы нарушения пищевого поведения: эксперт назвала важные отличия
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нурициолог выделила топ-3 типа расстройств пищевого поведения

Ломая голову над причинами лишнего веса, не стоит опускать из виду важную деталь, которая может стать серьезной помехой на пути к заветной цифре на весах – расстройство пищевого поведения. О том, почему люди переедают, срываются и заедают стресс рассказала нутрициолог Наталья Кошкина, которая ранее озвучила причины постоянной усталости. На странице в Instagram она описала три распространенных типа пищевых нарушений.

А именно можно выделить три условных типа расстройства пищевого поведения:

Ограничительное пищевое поведение
Людям с таким нарушением свойственно черно-белое мышление, по принципу "все или ничего". Или я сижу на диете, или объедаюсь. Или контролирую каждый кусочек, или мету все подряд.

Типы нарушения пищевого поведения: эксперт назвала важные отличия

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эмоциогенное
Когда еду едят не ради еды. Используют её как лекарство, чтобы облегчить душевную боль, снять напряжение.
Кстати, в 80% случаев переедания у женщин виноваты усталость, скука и одиночество.

Экстернальное
Когда стимулом поесть служит не телесное чувство голода, а вид и запах пищи. Накрытый стол, витрина кафе, употребляющие пищу другие люди. Любой внешний стимул.

Типы нарушения пищевого поведения: эксперт назвала важные отличия
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кстати, нарушенное пищевое поведение - не приговор. С ним можно успешно работать и снижать вес.

Напомним, что диетолог Елена Кален предложила список идеальных поздних перекусов, которые не навредят фигуре и отлично утолят голод.

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