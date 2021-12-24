Теплый салат с баклажанами к новогоднему столу: быстрый и вкусный рецепт
Какие салаты к столу на Новый год 2022 вы собираетесь готовить? Оливье? С крабовыми палочками? Но такие блюда, хоть и вкусные, тяжелые для желудка. Приготовьте к праздничному столу легкие салаты!
Рецептом одного из них поделился с читателями Lite участник "Адской кухни" на "Новом канале" Равшан Хамидов.
На одну порцию салата вам понадобятся:
- баклажан - 50 г
- мука - 5 г
- помидоры - 50 г
- сыр фета - 50 г
- рукола и любая другая зелень - по 5 г
- специи - по вкусу
- подсолнечное масло - 20 мл
- бальзамический уксус - 5 мл
- сок половинки лимона
Пошаговый рецепт приготовления
Ставим сковородку с маслом на умеренный огонь. Пока она греется, очищаем баклажан от кожицы. Нарезаем крупным кубиком.
Забрасываем в миску. Добавляем чайную ложку куркумы, половину чайной ложки черного молотого перца, соль по вкусу и немного орегано.
"Если есть свежий розмарин, можно его нарезать и тоже отправить к баклажану", - советует Хамидов.
Также в миску добавляем муку. Все хорошенько перемешиваем.
Отправляем баклажан на сковороду. Старайтесь перекладывать так, чтобы мука, которая не впиталась в мякоть, не попала на сковородку. Обжариваем баклажаны на большом огне.
"Учтите, они любят много масла", - предупреждает кулинар.
Берем укроп, руколу, базилик. Крупно рвем и отправляем в миску.
Крупно нарезаем помидор, брынзу режем кубиком. Добавляем вместе с готовыми баклажанами к салату.
Все перемешиваем и доводим до вкуса соком лимона, солью и специями.
Заправляем маслом и бальзамическим уксусом. И подаем.
Приятного аппетита!
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