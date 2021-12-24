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Теплый салат с баклажанами к новогоднему столу: быстрый и вкусный рецепт

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Пятница 24 декабря 2021 12:00
Теплый салат с баклажанами к новогоднему столу: быстрый и вкусный рецепт Равшан Хамидов дал рецепт вкусного теплого салата на Новый год (фото: "Новый канал")
Автор: Юлия Бойко

Какие салаты к столу на Новый год 2022 вы собираетесь готовить? Оливье? С крабовыми палочками? Но такие блюда, хоть и вкусные, тяжелые для желудка. Приготовьте к праздничному столу легкие салаты!

Рецептом одного из них поделился с читателями Lite участник "Адской кухни" на "Новом канале" Равшан Хамидов.

На одну порцию салата вам понадобятся:

  • баклажан - 50 г
  • мука - 5 г
  • помидоры - 50 г
  • сыр фета - 50 г
  • рукола и любая другая зелень - по 5 г
  • специи - по вкусу
  • подсолнечное масло - 20 мл
  • бальзамический уксус - 5 мл
  • сок половинки лимона

Пошаговый рецепт приготовления

Ставим сковородку с маслом на умеренный огонь. Пока она греется, очищаем баклажан от кожицы. Нарезаем крупным кубиком.

Забрасываем в миску. Добавляем чайную ложку куркумы, половину чайной ложки черного молотого перца, соль по вкусу и немного орегано.

"Если есть свежий розмарин, можно его нарезать и тоже отправить к баклажану", - советует Хамидов.

Также в миску добавляем муку. Все хорошенько перемешиваем.

Отправляем баклажан на сковороду. Старайтесь перекладывать так, чтобы мука, которая не впиталась в мякоть, не попала на сковородку. Обжариваем баклажаны на большом огне.

"Учтите, они любят много масла", - предупреждает кулинар.

Берем укроп, руколу, базилик. Крупно рвем и отправляем в миску.

Крупно нарезаем помидор, брынзу режем кубиком. Добавляем вместе с готовыми баклажанами к салату.

Все перемешиваем и доводим до вкуса соком лимона, солью и специями.

Заправляем маслом и бальзамическим уксусом. И подаем.

Приятного аппетита!

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