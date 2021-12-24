Теплий салат з баклажанами до новорічного столу: швидкий і смачний рецепт
Які салати до столу на Новий Рік 2022 ви збираєтеся готувати? Олів'є? З крабовими паличками? Але такі страви, хоч і смачні, важкі для шлунка. Приготуйте до святкового столу легкі салати!
Рецептом одного з них поділився з читачами Lite учасник "Пекельної Кухні" на "Новому каналі" Равшан Хамідов.
На одну порцію салату вам знадобляться:
- баклажан - 50 г
- борошно - 5 г
- помідори - 50 г
- сир фета - 50 г
- рукола і будь-яка інша зелень - по 5 г
- спеції - за смаком
- соняшникова олія - 20 мл
- бальзамічний оцет - 5 мл
- сік половинки лимона
Покроковий рецепт приготування
Ставимо сковорідку з олією на помірний вогонь. Поки вона гріється, очищаємо баклажан від шкірки. Нарізаємо великим кубиком.
Закидаємо в миску. Додаємо чайну ложку куркуми, половину чайної ложки чорного меленого перцю, сіль за смаком і трохи орегано.
"Якщо є свіжий розмарин, можна його нарізати і теж відправити до баклажану", - радить Хамідов.
Також в миску додаємо борошно. Все гарненько перемішуємо.
Відправляємо баклажан на сковороду. Намагайтеся перекладати так, щоб борошно, яка не вбралося в м'якоть, не потрапило на сковорідку. Обсмажуємо баклажани на великому вогні.
"Врахуйте, вони люблять багато олії", - попереджає кулінар.
Беремо кріп, руколу, базилік. Крупно рвемо і відправляємо в миску.
Нарізаємо помідор великими шматками, бринзу ріжемо кубиком. Додаємо разом з готовими баклажанами до салату.
Все перемішуємо і доводимо до смаку соком лимона, сіллю і спеціями.
Заправляємо маслом і бальзамічним оцтом. І подаємо.
Приємного апетиту!
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