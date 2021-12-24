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Теплий салат з баклажанами до новорічного столу: швидкий і смачний рецепт

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П'ятниця 24 грудня 2021 12:00
Теплий салат з баклажанами до новорічного столу: швидкий і смачний рецепт Равшан Хамідов дав рецепт смачного теплого салату на Новий рік (фото: "Новий канал")
Автор: Юлія Бойко

Які салати до столу на Новий Рік 2022 ви збираєтеся готувати? Олів'є? З крабовими паличками? Але такі страви, хоч і смачні, важкі для шлунка. Приготуйте до святкового столу легкі салати!

Рецептом одного з них поділився з читачами Lite учасник "Пекельної Кухні" на "Новому каналі" Равшан Хамідов.

На одну порцію салату вам знадобляться:

  • баклажан - 50 г
  • борошно - 5 г
  • помідори - 50 г
  • сир фета - 50 г
  • рукола і будь-яка інша зелень - по 5 г
  • спеції - за смаком
  • соняшникова олія - 20 мл
  • бальзамічний оцет - 5 мл
  • сік половинки лимона

Покроковий рецепт приготування

Ставимо сковорідку з олією на помірний вогонь. Поки вона гріється, очищаємо баклажан від шкірки. Нарізаємо великим кубиком.

Закидаємо в миску. Додаємо чайну ложку куркуми, половину чайної ложки чорного меленого перцю, сіль за смаком і трохи орегано.

"Якщо є свіжий розмарин, можна його нарізати і теж відправити до баклажану", - радить Хамідов.

Також в миску додаємо борошно. Все гарненько перемішуємо.

Відправляємо баклажан на сковороду. Намагайтеся перекладати так, щоб борошно, яка не вбралося в м'якоть, не потрапило на сковорідку. Обсмажуємо баклажани на великому вогні.

"Врахуйте, вони люблять багато олії", - попереджає кулінар.

Беремо кріп, руколу, базилік. Крупно рвемо і відправляємо в миску.

Нарізаємо помідор великими шматками, бринзу ріжемо кубиком. Додаємо разом з готовими баклажанами до салату.

Все перемішуємо і доводимо до смаку соком лимона, сіллю і спеціями.

Заправляємо маслом і бальзамічним оцтом. І подаємо.

Приємного апетиту!

До речі, читайте й про те, що готують мішленівські шеф-кухарі на десерт на Різдво.

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