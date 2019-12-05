Тепло, еще теплее! Топ-3 нескучных рецепта согревающих напитков на зиму

Согревающие напитки – вечные спутники новогодних ярмарок, праздничных застолий и домашних посиделок в холодное время года. Обойтись без них невозможно по разным причинам. Во-первых, они мгновенно заряжают праздничным настроением, тонизируют и бодрят, во-вторых, многие из них весьма полезны благодаря витаминам, а в-третьих, это просто один из лучших способов сделать зиму чуточку теплее!

Эти напитки способны поднять настроение и зарядить бодростью (фото: unsplash)

Глинтвейн

Пожалуй, самый популярный напиток с наступлением первых холодов. Кто из нас не знает шуток про "осенний суп"? Но пик популярности его приходится на зиму. Ароматный и горячий, он так и манит с многочисленных кафе и уличных прилавков, приглашая к длинным прогулкам по утопающему в праздничных огнях городу. Но приготовить его самостоятельно – не менее увлекательный процесс. К тому же вы будете уверены в качестве ингредиентов и сможете подобрать специи по вкусу.

Ингредиенты глинтвейна могут варьироваться (фото: unsplash)

1 л красного вина, 3 ст. л. коньяка, 1 апельсин, 3 звездочки гвоздики, 1 ч. л. молотого имбиря, щепотка молотого мускатного ореха, 2 палочки корицы, 3 ст. л. сахара, 125 мл воды.

Смешайте в отдельной кастрюле специи и воду, доведите на огне до кипения и дайте настояться 15 минут, затем процедите. Апельсин порежьте дольками, добавьте к вину коньяк и поставьте на медленный огонь. Влейте отвар и дайте немного настояться.

Какао

Напиток, который мы помним с детства, во взрослом возрасте кажется не менее вкусным. К тому же благодаря разнообразию рецептов можно каждый раз придумывать что-то новое. Мы предлагаем остановиться на классике, но с добавлением изюминки в виде корицы и ванили.

Какао – любимый с дества напиток (фото: unsplash)

300 мл молока, 2 ст. л. коричневого сахара, 1 палочка корицы, 1 пакетик ванильного порошка, 3 ст. л. какао.

Молоко вылейте в кастрюлю, добавив к нему корицу и ваниль, подогрейте на медленном огне, выньте гвоздику. Какао смешайте с сахаром и залейте молоком, помешивайте на медленном огне, пока смесь не станет однородной. Доведите до кипения и разлейте по чашкам.

Имбирный чай

Самый полезный из нашей подборки напиток из-за наличия в имбире кальция, магния, железа, цинка, витаминов А, В и С. К тому же он способен излечивать от хандры и разжигать внутренний огонь, согласно древней ведической науке аюрведе. И самый простой в приготовлении. То, что нужно зимой!

Чай можно готовить также, порезав имбирь дольками (фото: unsplash)

2 крупных лимона, 50 граммов имбиря, 500 мл воды, мед по вкусу.

Имбирь очистите, натрите на мелкой терке, залейте водой и доведите на среднем огне до кипения. В слегка остывший напиток добавьте по вкусу мед.