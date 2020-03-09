Что такое ферментированные напитки и чем они полезны: ответ эксперта

О том, что худеющим, и не только, следует пить достаточное колличество жидкости в день для того, чтобы лишние кило уходили быстрее, а органы и системы работали как часы, знает каждый. Но каким напиткам еще стоит отдать предпочтение? Нутрициолог Светлана Никитчук, которая ранее раскрыла правду о системе питания 60, рассказала в Instagram о ферментированные напитках, которые благотворно влияют на здоровье и фигуру.

Ферментированные напитки – напитки, которые прошли брожение. Это: кефир, айран, квас, иван-чай, чайный гриб (новое название комбуча), пиво, медовуха.

⠀

Раньше продукты специально ферментировались, для длительного хранения. Ведь кислая среда мешает размножению вредных бактерий, но сохраняет пищевые качества и вкус.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ферментированная еда легче усваивается. В кефире, чайном грибе, квасе, йогуртах и других продуктах, прошедших брожение, содержатся пробиотики. С их помощью организм оздоравливается. Нормализуется работа кишечника, повышается иммунитет, снижается риск развития язвы желудка.

Особенно полезны солодовые напитки из пророщенных злаков: ржи, пшеницы, ячменя, кукурузы и овса.

⠀

Зерновые - от природы богаты биологически ценными компонентами: магнием, фосфором, селеном, марганцем, кальцием. В солодовых - много аминокислот, которые стимулируют белковый обмен, для развития и роста мышц.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ферментированные напитки полезны после тренировок. Аминокислотный состав напитков "успокаивает" кишечник и снижает напряжение в теле и голове.

⠀

Но не все ферментированные напитки полезны. Есть и содержащие алкоголь. Это пиво, вино и медовуха. Из-за алкоголя - лучше ими не злоупотреблять.

Ранее диетолог Ева Шишова поделилась рабочей схемой борьбы с целлюлитом, которая поможет избавиться от апельсиновой корки навсегда.