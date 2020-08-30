Такая разная ореховая паста: что надо знать худеющим лакомкам

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолг рассказала все об арахисовой пасте

Арахисовые и ореховые пасты приобретают все большую популярность среди потребителей. С ними можно легко сделать бутерброд и она дарят быстре чувство сытости, но стоит ли их употреблять худеющим и в каком количестве, об этом рассказала диетолог Ольга Усенко.

Если вы правильно распределяете продукты в своем рационе, то вы можете спокойно ежедневно есть 20-30 гр орехов. Но иногда надоедает и хочется разнообразия, тогда к нам на помощь приходят ореховые пасты или арахисовая паста.

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Как же и с чем есть пасты? Пасты это отличная замена орехам и семенам. Их равносильная норма орехам приблизительно 2-3 чайные ложки. Пасты можно сочетать с овсянкой и с творогом на завтрак, с фруктами и сухофруктами на перекус.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

При выборе пасты обращайте на состав внимание. Там не должно был сахара, меда и еще каких-то вариантов подсластителей.

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Перед употреблением пасты обязательно ее перемешивайте, сверху может собираться масло. И помните, разнообразие разнообразием, но нет ничего лучше цельной пищи.

Также диетолог поделилась личным рецептом простого посола красной рыбы, которую может приготовить каждый в домашних условиях.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Слабосоленая семга:

1000 гр рыбы

2,5-3 ст ложки морской соли

1,5 ст ложки сахара

Смешиваем сахар и соль, обмазываем рыбу со всех сторон и отправляем в холодильник на 24 часа, после этого достаем и выливаем жидкость, которая образовалась внутри емкости. Рыба готова. Можно оставить один кусочек, а остальную часть расфасовать в отдельные емкости/пакеты и положить в морозилку.

Напомним, что ранее диетолог Лора Филиппова рассказала, какие углеводы стоит есть при правильном питании.