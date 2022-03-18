Супер-экономные и вкусные котлеты из недорогой рыбы – мороженой салаки

Украинские супермаркеты сейчас предлагают довольно ограниченный выбор продуктов. Ситуация временная и в большинстве городов ее стараются решить, как можно быстрее. Однако приготовить вкусное блюдо можно и из недорогих продуктов, например – котлеты или салаки.
Как приготовить котлеты из салаки или другого вида недорогой рыбы – читайте ниже.
Ингредиенты
Салака мороженая (или другая недорогая рыба) – 700 г
Лук репчатый – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Масло растительное – 1 ст. ложка
Яйцо – 1-2 шт.
Белый хлеб – 150 г
Сухари, соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
Рыбу разморозьте, хорошо промойте и почистите. Отделите головы, внутренности и вытащите хребет, срежьте плавники. Промойте проточной водой и оставьте в дуршлаге, чтобы стекла вся лишняя вода.
Лук и морковь нужно очистить, морковь натереть на крупной терке, а лук просто мелко нарезать.
На разогретой сковороде в растительном масле обжарьте лук и морковь – минут 5, до мягкости и готовности.
Кусочек черствого хлеба замочите в холодной воде на 15-20 минут. Отожмите хорошо.
Рыбу, хлеб – переложите в блендер и перебейте до состояния фарша.
Переложите фарш в глубокую миску, добавьте обжаренные овощи, взбейте 1-2 яйца (зависит от консистенции фарша).
Добавьте соль, перец и другие специи – по вкусу.
Фарш хорошо перемешайте и оставьте на 15-20 минут. Не добавляйте в фарш муку или сухари – это сделает его резиновым.
Котлеты сформируйте мокрыми руками и выкладывайте на разогретую сковороду. Также можно обвалять котлеты в панировочных сухарях. Жарьте 3-4 минуты с каждой стороны на умеренном огне.
Готовые котлеты выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.
Котлеты из салаки
Напомним, ранее мы писали о том, Клопотенко поделился рецептами украинских блюд из картофеля.
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