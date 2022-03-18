UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Супер-экономные и вкусные котлеты из недорогой рыбы – мороженой салаки

Фото: Рецепт вкусных котлет из салаки (wikipedia org)
Автор: Анна Шиканова

Украинские супермаркеты сейчас предлагают довольно ограниченный выбор продуктов. Ситуация временная и в большинстве городов ее стараются решить, как можно быстрее. Однако приготовить вкусное блюдо можно и из недорогих продуктов, например – котлеты или салаки.

Как приготовить котлеты из салаки или другого вида недорогой рыбы – читайте ниже.

Ингредиенты

Салака мороженая (или другая недорогая рыба) – 700 г

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Масло растительное – 1 ст. ложка

Яйцо – 1-2 шт.

Белый хлеб – 150 г

Сухари, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Рыбу разморозьте, хорошо промойте и почистите. Отделите головы, внутренности и вытащите хребет, срежьте плавники. Промойте проточной водой и оставьте в дуршлаге, чтобы стекла вся лишняя вода.

Лук и морковь нужно очистить, морковь натереть на крупной терке, а лук просто мелко нарезать.

На разогретой сковороде в растительном масле обжарьте лук и морковь – минут 5, до мягкости и готовности.

Кусочек черствого хлеба замочите в холодной воде на 15-20 минут. Отожмите хорошо.

Рыбу, хлеб – переложите в блендер и перебейте до состояния фарша.

Переложите фарш в глубокую миску, добавьте обжаренные овощи, взбейте 1-2 яйца (зависит от консистенции фарша).

Добавьте соль, перец и другие специи – по вкусу.

Фарш хорошо перемешайте и оставьте на 15-20 минут. Не добавляйте в фарш муку или сухари – это сделает его резиновым.

Котлеты сформируйте мокрыми руками и выкладывайте на разогретую сковороду. Также можно обвалять котлеты в панировочных сухарях. Жарьте 3-4 минуты с каждой стороны на умеренном огне.

Готовые котлеты выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.

Котлеты из салаки

Напомним, ранее мы писали о том, Клопотенко поделился рецептами украинских блюд из картофеля.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте LITE в Google News
едарецептРецепты